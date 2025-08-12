[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역청은 아트센터인천의 클래식 영재 발굴·육성 프로그램인 ‘음악영재 아카데미’를 신설·운영한다.

음악영재 아카데미는 차세대 음악영재를 발굴하고 체계적인 전문 음악 교육을 제공하기 위해 기획된 프로그램이다.

아트센터인천은 오는 18일부터 27일까지 참가자 모집한다.

이번 1기 모집 분야는 피아노, 바이올린, 첼로, 플루트, 클라리넷 등 5개 전공이다. 참가 대상은 초등 2학년부터 중등 3학년이다.

오는 9월 6일 예정인 공개 오디션을 거쳐 최종 선발된다. 선발된 영재들은 9월부터 12주간 프로그램에 참여하게 된다. 학기 말에는 음악회를 통해 성장을 점검할 수 있다.

오디션은 아트센터인천 오케스트라 리허설룸에서 진행되며 클래식 자유곡 1곡을 암보로 연주해야 한다. 반주가 필요한 곡은 반주자를 동반해야 한다.

선발된 수강생들은 전공별 1:1 실기 레슨(주 1회, 50분)을 비롯해 음악이론, 음악사, 청음 등 기초부터 심화까지 아우르는 그룹 수업에 참여한다.