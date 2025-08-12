이계인 사장, 올해 세번째 회동 서울서 현지 LNG 사업 탄력받을까 관심 집중 인터 “베트남과 협력 방안 논의” 설명

[헤럴드경제=김성우·고은결 기자] 이계인 포스코인터내셔널 사장이 12일 응우옌 홍 지엔 베트남 산업무역부 장관과 단독 회동을 가졌다.

이날 재계에 따르면 양측은 이날 오전 한-베트남 비즈니스포럼이 열린 서울 롯데호텔에서 회동을 가졌다. 포스코그룹이 베트남에서 LNG와 희토류·철강 등 사업을 영위하고 있는 만큼, 양측은 이 자리에서 에너지·자원 개발과 제조 분야에서의 협력 방안 및 신규 투자 가능성을 논의한 것으로 보인다.

이 사장이 공식 석상에서 지엔 장관을 만난 것은 올해만 세 번째에 해당한다.

포스코인터내셔널 관계자는 “그룹 차원에서 베트남과 협력할 수 있는 방안을 논의하는 자리”라고 짧게 답했다. 이 자리에서 포스코그룹 내 다양한 현지사업과 관련된 논의가 포괄적으로 다뤄진 것으로 전해졌다.

포스코인터내셔널은 최근 베트남에서 에너지 사업에 박차를 가하고 있다.

지난달에는 베트남 산업무역부에 꾸잉랍 액화천연가스(LNG) 발전소와 응이선 LNG 발전소 사업에 대해 직접투자자로 지정해줄 것을 제안하기도 했다.

꾸인랍 발전소와 응이선 발전소 프로젝트는 현재 베트남 정부가 투자 유치를 적극 추진 중인 전략적 에너지 인프라 사업이다. 꾸잉랍은 21억5000만달러, 응이선은 22억4000만달러 규모. 두 발전소 모두 설계 용량은 약 1500㎿에 달한다.

현재 투자자가 없어 사업이 지연되고 있는 상황에서 포스코인터내셔널이 이를 통합해 개발한다는 메시지를 전달한 것이다. 해당 프로젝트가 성사될 경우, 포스코그룹이수주한 역대 최대규모의 프로젝트가 될 전망이다.

포스코인터내셔널도 “두 프로젝트가 LNG 인프라를 공유하게 되면 북부 지역의 전력 부족 문제 해소뿐만 아니라 자원 배분의 효율성, 개발 비용 절감, 일정 단축과 베트남의 에너지 안보 강화에 크게 기여할 수 있다”고 설명했다.

포스코그룹은 최근 주요 사업 부문인 철강과 소재 분야에서 글로벌 경기 둔화와 수요 부진이라는 이중고를 겪는 상황에서 돌파구 마련에 총력을 기울이고 있다.

포스코홀딩스는 지난 4월 해외 채권시장에서 5년 만기 4억달러(약 5748억원) , 10년 만기 3억달러(약 4311억원) 규모 2개 트랜치에서 글로벌 그린본드 발행에 성공한 바 있다.

그린본드는 친환경 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 발행되는 채권이다. 녹색 채권으로 불린다. 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경보존에 기여하는 프로젝트에 필요한 자금을 조달할 때 활용된다. 당시 포스코홀딩스는 그린본드 발행으로 조달한 자금을 에너지소재 사업에 활용한다는 계획을 밝힌 바 있다.

LNG 인프라, 철강, 희토류를 잇는 ‘사업 삼각축’을 동시에 전개할 수 있는 베트남은 그룹이 정한 차세대 전략 요충지로 꼽힌다. 현재 포스코그룹은 현지에서 철강 사업을 진행하고 있는 만큼, 이번 프로젝트가 성사될 경우 LNG 발전소·저장시설, 희토류 자원개발, 철강 제조를 유기적으로 연결하는 ‘에너지·자원·제조’가 한 곳에서 순환하는 통합 플랫폼을 구축이 가능해진다.

재계 관계자는 “이번 베트남 에너지 프로젝트가 단순한 해외 투자 이상의 의미”라면서 “국내 사업의 한계를 넘어 동남아를 거점으로 글로벌 시장 영향력을 확대하고, 동시에 포스코그룹의 장기 성장동력을 확보하는 시험대”라고 강조했다.

한 산업계 관계자도 “포스코그룹을 비롯한 다수의 기업이 베트남 산업부 장관과 미팅을 계획하고 있는 것으로 안다”라면서 “이번 나흘간의 베트남 지도부 방한 일정이 우리 기업의 향후 활로를 모색하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.