마스터V 컬렉션 라인업 완성 퍼스트클래스 모티브로 설계

세라젬은 CES 2025를 통해 처음 공개한 ‘마스터V11’(사진)을 출시하며 마스터V 컬렉션의 라인업을 완성했다고 12일 밝혔다.

‘마스터V11’은 지상에서 누리는 퍼스트클래스 경험을 모티브로 설계됐다. 목부터 골반까지 입체적으로 움직이는 회전 마사지는 물론, 앉아서도 누워서도 마스터의 성능을 그대로 구현하는 ‘듀얼 포지션 시스템(Dual Position System)’으로 사용자의 자세와 환경에 관계없이 정밀하게 척추를 관리해 준다.

세라젬은 척추 마디마디를 시원하게 풀어주고 기본에 충실한 마스터V4, 목·어깨 밀착 마사지를 구현하고 다리 마사지까지 가능한 마스터V7, 목부터 골반까지 입체 회전 마사지를 제공하고, 리클라이닝 기능이 탑재된 마스터V9 등 다양한 척추 관리 의료기기 라인업을 보유하고 있다.

여기에 고품격 디자인과 성능을 두루 갖춘 ‘마스터V11’ 출시로 마스터V 컬렉션의 라인업을 완성하며 소비자의 선택 폭을 한층 더 확장했다.

‘마스터V11’은 사용자에 맞게 목·등·허리·골반 위치는 물론 척추의 길이와 굴곡까지 정밀하게 스캔해 개인 맞춤형 마사지를 제공한다. 또 척추 전체를 견인하는 척추 전체 견인 모드는 물론, 허리 추간판(디스크) 탈출증 모드, 허리 협착증 모드, 목 추간판(디스크) 탈출증 모드, 목 협착증 모드 등 부위별 척추 견인 모드가 탑재돼 맞춤 관리가 가능하다.

특히 스핀 스파인 테크(Spin Spine-Tech, SST) 세라코어 엔진은 수평·수직 움직임은 물론 척추 전체 라인을 따라360도로 입체 회전하는 마사지 모듈을 적용해, 목부터 골반까지 빈틈없는 마사지를 구현했다.

전신 온열 기능과 직접 가열되는 척추 온열 회전 도자는 깊은 열감을 전달해, 뭉치고 경직된 근육을 이완시켜 준다. 여기에 근육통 완화, 생리통 치료 도움 의료기기인 복부 전용 온열LED 음파 진동 도자와 혈액순환 개선, 심부정맥혈전증 예방 의료기기인 에어셀 다리 마사지기까지 더해졌다. 김광우 기자