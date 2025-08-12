“헬로tv뉴스 공정성·지역성 강화” 학계·단체 등 전문가 50여명 구성

LG헬로비전은 지역채널 헬로tv뉴스의 공정성과 지역성을 강화하기 위해 ‘지역채널보도자문위원회’를 운영한다고 12일 밝혔다.

기존 ‘지역채널심의위원회’를 지역채널보도자문위로 재정비하고, 지역민의 의견을 적극적으로 반영하겠단 취지다.

위원회는 학계·지방의원·문화단체 등 각계 전문가 50여 명으로 구성됐다. 이로써 지역사회 주요 인사의 의견을 폭넓게 수렴하고, 지역민의 권익 보호·시청권 향상에 이바지하겠단 방침이다.

위원회는 8개 지역에서 연간 2회 대면 회의를 진행한다. 전문가들은 회의를 통해 지역에서 작성한 기사, 사진, 영상 등을 평가하고 개선 사항을 공유할 예정이다. 지역 기자들과 소통하며 지역민의 요구사항을 파악, 지역 활성화에도 힘을 쏟고 있다고 LG헬로비전은 설명했다.

이외에도 LG헬로비전은 방송콘텐츠 자체 심의를 강화하고, 시청자위원회를 운영하고 있다. 재난방송·선거방송·전문가 대담 등 지역 맞춤형 프로그램 또한 제작 중이다.

심지훈 LG헬로비전 뉴스보도총국장은 “LG헬로비전 지역채널은 지역민의 삶 가까이에서 함께 숨 쉬는 보도를 만들고자 한다”며 “지역채널보도자문위를 통해 지역사회와 함께 만드는 문화 생태계를 조성해 나가겠다”고 했다. 차민주 기자