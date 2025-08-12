8월 16일과 17일 양일간 진행 페라리 레이싱 유산 대표하는 차량 70대 전시 8월 17일 유튜브서 ‘페라리 퍼레이드’ 생중계

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리는 ‘2025 콩코르소 페라리’가 오는 16일부터 17일까지 미국 캘리포니아 페블비치 골프 링크스의 퍼스트 페어웨이에서 개최된다고 12일 밝혔다.

올해로 10주년을 맞이한 콩코르소 페라리는 몬테레이 카 위크 를 대표하는 연례행사로, 페블비치 콩쿠르 델레강스와 함께 진행된다. 이번 행사에는 20세기 레이싱 아이콘부터 우아한 디자인과 강력한 성능이 조화를 이룬 최신 모델에 이르기까지, 총 70대의 전설적인 페라리 차량이 전시될 예정이다.

페라리 퍼레이드가 행사장에 도착하는 모습은 17일 오전 9시(한국 시각 기준)에 페라리 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 특히 일요일 전시에 앞서 차량들이 도열하는 동안, 중요한 역사적 가치를 지닌 일부 모델의 이야기를 소개하는 인터뷰도 방영될 예정이다.

이번 행사에서는 1948년형 166 스파이더 코르사 – 004 C를 포함한 희귀 모델들이 전시된다. 특히, 166 스파이더 코르사 – 004 C는 오리지널 섀시와 차체, V12 엔진, 변속기까지 그대로 보존된 상태로 전시돼 의미를 더한다.

또한 2023년부터 2025년까지 르망 3연승을 기록한 499P 하이퍼카를 기념해 제작된 한정판 트랙 전용 모델, 499P 모디피카타도 함께 선보인다. 페라리는 르망 3회 연속 석권으로 우승 트로피를 영구 소장할 자격을 획득했고, 이 특별한 트로피는 행사 기간 동안 카사 페라리에 전시될 예정이다.

이와 함께 페라리 V6 엔진의 초기 진화 모습을 보여주는 모델들도 소개된다. 여기에는 1963년 타르가 플로리오에서 치열한 접전 끝에 종합 2위, 스포츠카 클래스 1위를 차지한 1962년형 페라리 196 SP–0802도 포함된다.

페라리 관계자는 “카사 페라리 페블비치에서 열리는 퍼레이드와 콩코르소는 전 세계 수많은 페라리 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

한편, 17일 오전 9시에는 카사 페라리에서 제공하는 독점 콘텐츠와 해설을 라이브 스트리밍으로 즐길 수 있다.