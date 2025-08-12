배우 이도현 전역 후 첫 광고로 ‘내 차 팔기, 엔카 MEET GO(믿고) 직진’ 선택

[헤럴드경제=김성우 기자] 국내 최대 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 모델 배우 이도현을 새 광고 모델로 발탁하고, 올해 하반기 신규 광고 캠페인 ‘내 차 팔기, 엔카 MEET GO(믿고) 직진’ 편을 공개했다고 12일 밝혔다.

엔카닷컴의 새 얼굴로 활약하게 된 배우 이도현은 탄탄한 연기력과 폭넓은 대중성을 겸비해 두터운 팬덤을 보유한 MZ세대 대표 배우다.

이번 신규 광고 캠페인은 ‘내 차 팔기, 엔카 MEET GO(믿고) 직진’이라는 슬로건 아래 차를 판매할 때도 믿고 선택할 수 있는 플랫폼 메시지를 강렬한 레드 컬러와 역동적인 타이포그래피 연출을 통해 감각적으로 구현했다.

특히 ‘딜러 경쟁 입찰로 내 차, 최고가 직진’, ‘내 차 팔기의 끝’이라는 카피와 함께 배우 이도현의 신뢰감 넘치는 표정과 강렬한 눈빛이 어우러진 것이 특징이다.

본편 광고에 앞서 지난 11일 선공개된 캠페인 티징 영상은 온라인에서 호응을 얻으며 기대감을 높였다. 각종 커뮤니티와 SNS에서는 전역 후 한층 더 깊어진 이도현의 분위기와 강렬한 영상미에 대한 호평이 이어졌다. 배우 이도현과 함께한 이번 광고 영상은 TV, 공식 유튜브, 인스타그램 등 다양한 채널에서 만나볼 수 있다.

엔카닷컴 관계자는 “탄탄한 연기력과 신뢰감 있는 이미지로 MZ세대의 절대적인 지지를 받는 배우 이도현이 믿고 거래하는 엔카의 브랜드 가치와 가장 잘 부합한다고 판단했다”며 “앞으로도 고객의 자동차 거래 여정에 있어 가장 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김할 수 있도록 다양한 마케팅 활동은 전개해 나갈 것”이라고 말했다.