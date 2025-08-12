제주특별자치도-제주관광공사 ‘Purple Festa in Jeju’ 9월 개최

[헤럴드경제=함영훈 기자] K-드라마, K-팝, K-컬쳐, K-푸드 축제의 성격을 가미하면서도 ‘K’라는 한국적인 것을 사랑하는 사람들이 서로 어울리며 한류를 체험하는 ‘팬덤 축제’가 제주에서 열린다.

제주특별자치도와 제주관광공사는 오는 9월 12일부터 13일까지 이틀간 제주 도내 일원에서 K-팝과 K-콘텐츠를 사랑하는 세계 한류 팬들을 위한 이벤트인 ‘2025 Purple Festa in Jeju’를 개최한다고 12일 밝혔다.

전 세계적으로 ‘한류열풍’이 이어지고 있는 가운데 제주 한류 관광 활성화를 위해 기획된 본 행사는 K-콘텐츠를 테마로 서귀포시와 제주시 일대에서 개최된다.

9월 12일에는 방탄소년단(BTS) 멤버가 TV 프로그램인 ‘핸썸가이즈’에 출연해 촬영한 곳으로 알려진 베케 정원에서 K-팝을 사랑하는 팬들을 위한 특별한 프로그램이 진행될 예정이다.

제주어로 불러보는 K-팝 스타 노래 △K-팝 스타의 안무 배우기 클래스 뿐 만 아니라, △가야금과 아카펠라로 듣는 K-팝 메들리 콘서트 △글로벌 팬들이 참여하는 팬아트 전시회 △중고 굿즈 장터 △한국의 전통문화를 배울 수 있는 보자기 워크숍 △마을 구석구석을 둘러보는 신효마을 투어 등 팬덤과 지역사회가 교류하는 특별한 행사가 이어진다.

9월 13일에는 제주목 관아에서 K-드라마와 K-컬쳐를 테마로 다채로운 프로그램이 기획됐다. 제주를 주무대로 하는 넷플릭스 시리즈 △‘폭싹 속았수다’를 주제로 한 선흘 그림할망들의 작품 전시 △제주목 관아 곳곳에 숨겨진 제주문화 찾기 △제주목 관아 도슨트 투어 △넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’속 호랑이(더피)를 모티브로 한 작호도 DIY 만들기 △저승사자 의상을 입고 네컷사진 찍기 프로그램 등이 진행된다. 이와 함께 ‘폭싹 속았수다’ 드라마 속 장면을 떠올리게 하는 포토존과 가족에게 엽서를 쓰고 보내는 보리콩 우체통, 한국의 전통 놀이를 체험할 수 있는 프로그램까지 K-콘텐츠를 사랑하는 한류 팬이라면 누구나 즐길 수 있는 다양한 체험이 마련될 예정이다.

도와 공사는 이번 이벤트를 ‘모두를 위한 팬덤 경험(Jeju Welcomes Every Heart that loves K-contents!)’이라는 슬로건 아래 휠체어를 사용하는 K-팝 팬들을 제주로 특별 초청하는 프로그램을 별도로 진행, 물리적 장벽 없이 누구나 함께 즐기는 무장애(Barrier-Free) 행사로 추진할 방침이다.

티웨이항공과 휠체어 전문 여행사와 협력해 기획된 ‘휠체어 투어(Equal Sign Tour)’를 통해 도와 공사는 싱가포르를 출발해 제주를 방문하는 휠체어 사용 한류팬 3명과 동반인을 대상으로 금번 행사 참가를 비롯해 제주에서 한류를 경험할 수 있는 3박 4일간의 특별한 여행을 지원할 계획이다.

도와 공사는 본 행사의 상세한 정보를 ‘Purple Festa in Jeju 공식 행사 인스타그램(@purplefesta2025)’을 통해 순차적으로 공지할 예정이며, 사전신청이 필요한 프로그램에 한해서는 참여자 모집을 진행할 예정이다.

제주관광공사 관계자는 “이번 행사는 글로벌 한류 팬덤을 대상으로 제주의 로컬문화와 연결되는 새로운 팬덤경험을 제공하는 의미 있는 시도”라며 “지역주민과 교류하며 제주의 생태와 문화를 체험할 수 있는 새로운 형태의 한류 관광을 참가자들에게 제공함으로써 특별한 추억을 선물하겠다”고 말했다.