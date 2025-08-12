쌀 당화액 베이스에 과일 풍미…샴페인 같은 하이볼

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 GS25는 격투기 선수 추성훈이 상품 개발에 참여한 ‘아키 스파클링 하이볼’ 2종을 오는 13일 출시한다고 밝혔다.

제품은 쌀 당화액을 베이스로 만들었다. 강한 탄산과 과일의 풍미를 더해 샴페인처럼 즐길 수 있다. 유자, 우메(매실) 2가지 맛이다. 가격은 한 캔 5000원, 3캔을 구매하면 1만2000원이다.

GS25는 아키 스파클링 하이볼 출시와 함께 우리동네GS앱을 통해 ‘아키 사케’(준마이 다이긴조)의 예약 판매도 시작했다. 지난 1일부터 5일까지 진행한 1차 예약 판매에서 준비 수량 1000개가 완판됐다. 11일부터 15일까지 500개 한정 2차 예약 판매를 한다.

한편 GS25의 하이볼 카테고리는 전년 대비 2024년 376.7%, 2025년 상반기 81.0% 등 최근 두 자릿수 이상의 성장률을 보였다.

윤지호 GS리테일 주류팀 상품기획자(MD)는 “최근 주류 시장에서 하이볼의 입지는 빠르게 성장하고 있다”며 “소비자 취향에 맞춘 다양한 하이볼 상품을 선보여 주류 시장에서 독보적인 차별화 경쟁력을 이어가겠다”고 말했다.