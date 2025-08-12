- ‘국가 공공분야 소버린 AI 토론회’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전자통신연구원(ETRI)은 13일 대전 본원 국제회의실에서 ‘국가공공분야 소버린 AI 토론회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 토론회는 국가과학기술연구회(NST) 산하 23개 정부출연연구기관과 함께 공공분야 중심의 소버린 AI 특화모델 개발 방향을 공유하고, 협업 기반의 실질적 R&D 추진 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 이번 토론회를 통해 얻을 수 있는 주요 성과에는 ▷국가 공공분야의 소버린 AI 개발 방향에 대한 출연연 간 필요성 공유 ▷출연연 도메인별 특화 AI 개발 전략의 강점 공유 ▷AI 자립 생태계 조성을 위한 구체적인 전략 논의가 포함된다. 이는 외산 AI와 차별화된 소버린 AI의 개발 철학과 필요성을 공감하고, 출연연이 국가 정책의 ‘싱크 탱크’로서 수행해야 할 역할을 강조하는 계기가 될 전망이다.

토론회는 ETRI 권오욱 지능정보연구본부장의 AI R&D 추진전략 발제를 시작으로, 각 정부출연연구기관에서 개발 중인 소버린 AI 특화모델에 대한 전문가 발표 세션과 전문가 패널 토론 및 질의응답으로 구성된다. 좌장은 ETRI 유원필 인공지능창의연구소장이 맡으며, 참여 기관의 연구자 및 기획부서 책임자들이 함께할 예정이다.

토론회에서 ETRI 권오욱 본부장은 AI를 국가 과학기술 연구혁신의 촉진 도구로 활용하기 위한 방향을 제시할 예정이다. 대한민국 연구 환경에 특화된 멀티모달 파운데이션 모델을 개발하고, 이를 기반으로 바이오, 에너지, 로봇 등 분야별 AI 기술을 발전시켜 산학연 과학기술 생태계에 기여하는 방안을 발제할 계획이다.

또한 ETRI는 자체 개발한 언어 생성 및 시각 생성 모델을 바탕으로 정부출연연의 연구성과와 데이터, 노하우를 활용해 과학자처럼 사고할 수 있는 강소 멀티모달 파운데이션 모델 개발을 제안할 예정이다. ETRI가 제안한 모델은 출연연에 우선 보급되며, 출연연간 협력 기반을 확대한 뒤 국내 기업으로 확산될 것으로 기대된다.

23개 출연연이 모여 도출하고자 하는 핵심 성과는, 각 기관이 보유한 전문성과 공공데이터, AI 기술을 연계한 도메인별 소버린 AI 모델 기획 및 협력을 통한 대형과제 발굴이다. 이를 통해 K-소버린 AI 생태계를 구축하고, 대한민국 공공분야에 적합한 국산 AI 생태계 실현을 위한 실질적인 방안을 공동으로 도출하는 것이 목표다.

이후에는 토론회 발표 내용을 토대로 국가과학기술연구회 및 과학기술정보통신부 등에 출연연의 역할과 기여 방향을 제안할 예정이다.

유원필 ETRI 인공지능창의연구소장은 “각 출연연이 준비 중인 소버린 AI 기술 전략을 공유하고, AI G3 도약을 위한 출연연의 역할이 재정립되어 나아가 국가 경쟁력 강화의 계기가 되는 토론회가 되길 바란다”고 말했다.

방승찬 ETRI 원장은 “소버린 AI는 단순한 기술 확보를 넘어 국가 주권과 공공 신뢰 확보를 위한 전략적 AI 경쟁력의 핵심이다. 이번 토론회를 통해 기관 간 시너지를 바탕으로 공공분야에 특화된 AI 기술 개발 및 활용 방안이 구체화되기를 기대한다”고 전했다.

한편, ETRI는 차세대 국가 R&D 혁신전략 추진을 위해 다양한 AI 기반 융합 연구를 지속하고 있으며, 이번 토론회를 통해 출연(연) 협력 생태계 내 실질적 역할 확대와 R&D 정책 연계성 강화를 도모할 계획이다.

한편 ETRI는 NC AI와 컨소시엄을 구성해 국가 독자 인공지능 기초 모형(AI 파운데이션 모델) 사업에 공모해 5개 대표 정예팀 중 하나로 선정된 바 있다. ETRI는 컨소시엄에서 AI 파운데이션 모델 구조와 사전학습, 음성 및 시각 등 핵심 멀티모달 사전학습 및 생성모델 개발을 담당하고 있으며 출연연 협력의 기반이 되길 기대하고 있다.