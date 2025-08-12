[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 영어교육 기회 확대를 위해 ‘원어민 화상영어’ 수업 대상을 기존 초등학교 1학년에서 5세 유아까지 확대했다고 12일 밝혔다.

‘원어민 화상영어’는 해외 원어민 전문 강사와 실시간 화상으로 연결해 개인별 맞춤형 수업을 제공하는 프로그램이다. 화상 수업 외에도 ▷그룹‧개인별 멘토링 ▷한국인 강사 복습 수업 ▷단원별 동영상 강의 등 다양한 학습 콘텐츠를 지원한다.

영등포구에 거주하는 5세 유아부터 고등학교 3학년까지의 학생과 성인은 누구나 수강 신청 가능하다. 특히 5세 유아부터 고등학교 3학년까지의 학생에게는 1만 8000원의 수강료도 지원된다. ▷1대1 개별 수업은 월 6만7000원~7만1000원 ▷1대3 그룹 수업은 월 1만 2000원 ▷1대4 그룹 수업은 월 1만 원에 수강 가능하다. 사회적 배려 대상 학생에게는 그룹 수업 수강료와 교재비를 전액 지원한다.

오는 31일까지 9~10월 과정 수강생 600여 명을 선착순 모집한다. 모든 수강생은 레벨 테스트를 거쳐 개별 수준에 맞는 학습 단계로 배정된다. 신청은 ‘영등포구 원어민 화상영어’ 홈페이지에서 가능하다.

구는 양질의 교육을 제공하기 위해 전문 화상영어 교육 업체와 업무협약을 맺고, 수업 영상 녹화, 이미지 연상 학습 등 다양한 기능이 포함된 콘텐츠를 제공하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “더 많은 아동과 청소년이 수준별 맞춤 원어민 수업으로 영어 실력을 키우기 바란다”라며 “앞으로도 외국어에 대한 자신감과 글로벌 역량을 높이는 교육 프로그램을 지속 확대해 나가겠다”라고 전했다.