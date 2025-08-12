“의료기관 특화 스마트 주차 구축” 앱 기반 디지털 서비스로 전환 성공 MHP 도입으로 의료기관 특화 서비스 구현

[헤럴드경제=김성우 기자] 종합 모빌리티 기업 휴맥스모빌리티의 국내 주차장 운영 1위 브랜드 투루파킹이 제주대학교병원 주차장 위탁운영을 시작하며, 의료기관 특화 스마트 주차 모델을 본격 가동했다고 12일 밝혔다.

투루파킹은 인공지능(AI) 기반 첨단 기술을 접목한 병원 맞춤형 주차 서비스를 선보이며, 주차 운영의 새로운 기준을 제시하고 있다.

투루파킹은 총 1495면 규모의 제주대병원 주차장에 AI 기반 ‘MHP(Mobility Hub Platform)’ 솔루션을 도입한 것이 핵심이다. 기존 수기 방식으로 관리되던 병원 직원 및 협력업체 대상 1500여 명의 정기권을 투루파킹 앱 기반 디지털 서비스로 전면 전환했다. 월급 공제·수기 기록 방식에서 앱 기반 자동 결제, 정기권 연장 및 정보 조회까지 원스톱 디지털 관리가 가능해졌다.

또한 투루파킹은 이대목동병원, 이대서울병원, 순천향대학교 구미병원 등 다수의 대학병원에서 축적한 주차 운영 노하우를 바탕으로, 의료기관 특유의 복잡한 주차 환경을 효율적으로 개선할 수 있는 전문성을 입증했다.

특히 제주대병원에서 제공하는 스마트 맞춤형 기능은 ▷환자 진료코드 기반 할인 적용 기능은 QR코드로 진료코드를 입력하면 간편하게 주차 할인혜택 ▷24시간 운영 최적화 기능은 사전무인정산기 및 차량번호 자동인식(LPR) 시스템을 통해 출차 대기시간을 최소화 ▷고도화된 동선 안내 기능은 주차장 내 적절한 위치에 사이니지를 설치해 동선 흐름 최적화로 주차장 운영 효율성을 크게 높였다.

투루파킹은 MHP 솔루션에 주차관제 장비 ‘자체 진단 기능’을 적용해 장비 고장을 사전에 탐지 및 예방함으로써 의료기관의 핵심 요구사항인 ‘장비 무중단 운영’에 부합하는 유지관리 체계를 구축했다.

박준규 투루파킹 대표는 “제주대학교병원에 첨단 모빌리티 기술을 도입하여 디지털 기반의 스마트 모델로 완전 전환하는 데 성공했다”며, “AI 기반 기술력과 축적된 데이터 분석 역량을 바탕으로 차세대 스마트 주차의 새로운 표준을 제시하겠다”고 말했다.