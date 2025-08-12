[헤럴드경제 = 김상수 기자] 소비쿠폰 정책에 만족한다는 소상공인이 70%에 이르는 것으로 나타났다. 실제 방문 고객이 늘어나고 매출 증대로 이어지는 등 소상공인 및 전통시장 활성화에 기여했다는 분석이다.

12일 소상공인연합회가 전국상인연합회와 공동으로 진행한 ‘민생회복 소비쿠폰 효과성 실태조사’ 결과에 따르면, 소비쿠폰 사용 이후 55.8%의 사업장에서 매출이 증가한 것으로 집계됐다. 특히, 매출이 증가한 사업장 중 절반 이상(51%)이 10~30%의 증가율을 기록했다.

이번 조사는 민생회복 소비쿠폰 정책이 소비 활성화와 소상공인의 매출확대 효과에 대해 어떤 영향을 미쳤는지 파악하고자 진행됐다. 일반 골목상권 및 전통시장의 도·소매업, 숙박업, 식음료업, 교육서비스업 등에 종사하는 소상공인 2035명을 대상으로 설문조사를 진행했다.

업종별 매출 증가 비율로는 도매업이 68.6%로 가장 많았다. 식음료업(음식점·카페 등)이 52.6%로 그 뒤를 이었다.

방문 고객 수 역시 증가했다. 51.8%의 사업장에서 방문 고객 수가 증가했으며, 이 중 52.1%가 10~30%의 고객 증가율을 경험했다고 답했다.

소상공인연합회 측은 “소비쿠폰이 단순한 매출 증대를 넘어, 실제 고객 유입을 통해 상권에 활력을 불어넣었다는 걸 의미한다”고 전했다.

‘소비쿠폰이 전통시장과 골목상권 이용을 유도하는 데 효과적이었다’는 답변이 75.5%에 이르는 등 전통시장 미 골목상권 활성화에도 긍정적 효과를 끼쳤다는 분석이다.

소비쿠폰 정책에 대한 소상공인 만족도도 높았다. 전반적인 만족도가 70.3%에 달한다고 응답했으며, 70.1%는 향후에도 유사한 정책을 추가 시행해야 한다고 밝혔다.

개선 방안으로는 ‘골목상권에 집중될 수 있도록 사용처 제한(49.8%)’과 ‘쿠폰 금액 확대(47.4%)’가 가장 많이 언급됐다.

송치영 소상공인연합회장은 “민생회복 소비쿠폰은 단순히 소비를 늘리는 것을 넘어, 소상공인들이 위기를 극복하고 재도약할 수 있는 중요한 발판이 되고 있다”며 “이번 조사 결과를 바탕으로 소상공인들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책들이 지속적으로 펼쳐지길 바란다”고 전했다.