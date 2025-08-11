관계부처 방안 마련 지시

[헤럴드경제=김진 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 11일 “한류 4.0 시대가 본격적으로 열리고 있다”며 관계부처의 기민한 대응을 주문했다.

강 실장은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하며 “창의적인 청년들이 만들어낸 이번 한류 4.0의 흐름은 다시는 오지 않을 천재일우의 기회일 수 있다”며 이같이 말했다.

그러면서 “드라마 중심의 1.0, K(케이)-팝과 드라마 확산의 2.0, 글로벌 플랫폼을 통한 전 세계 확장의 3.0을 거쳐 산업 전반이 결합하고 실시간 문화교류가 이어지는 4.0 시대로의 진입”이라고 강조했다.

강 실장은 가수 로제의 노래 ‘아파트’, 드라마 ‘오징어 게임’, 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등을 언급하며 “인기가 1회성에 그치지 않고 국내 문화산업 전반에 지속적이고 실질적인 파급효과를 만들어낼 수 있어야 한다”고 말했다.

이어 “이 기회를 살려 대한민국이 전 세계적 대중문화교류의 중심이 될 수 있도록 관계부처들은 협력해 방안을 마련해 달라”고 당부했다.