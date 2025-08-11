한화 약 1935만원 이하 책정 전망

[헤럴드경제=김진 기자] 중국 한 로봇업체가 세계 최초의 ‘대리 임신 로봇’의 시제품을 1년 안에 선보이겠다고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 ‘선전룽강촹반카이와로봇’이라는 업체 창업자 겸 대표이자 싱가포르 난양공대 박사인 장치펑은 신경보 등 현지 언론 인터뷰에서 이 같은 계획을 발표했다. 그는 이 로봇이 전통적인 시험관 아기 시술이나 대리모 임신과 달리 ‘로봇 엄마’가 임신부터 분만까지 인간의 경험 전 과정을 재현하는 것이라고 설명했다.

단순히 자궁 환경을 모방하는 것을 넘어 인간과 유사한 로봇 체내에 내장된 장치에서 아기가 자라나도록 하는 것으로, 중국 매체들은 인큐베이터를 로봇 복부에 결합한 것이라고 보도했다. 시제품의 가격은 10만위안(약 1935만원) 이하로 책정될 예정이라고 전했다.

장치펑은 결혼을 원치 않는 사람들을 위해 이 기술 개발에 나섰다며 “기술이 비교적 성숙한 상태”라고 했다. 장치펑은 2014년 난양공대에서 박사학위를 취득한 뒤 60만위안(약 1억1600만원)의 연봉이 보장된 교편을 포기하고 로봇 업계에 뛰어들었으며, 창업 이후 음식점 로봇과 손님맞이·해설 로봇 시리즈 등을 만들어 낸 것으로 알려졌다.

중국 네티즌들은 ‘대리 임신 로봇’ 개발 소식에 관심을 보였으나, 해당 기술이 윤리·법률·사회적 도전을 부를 것이라는 우려도 나왔다.