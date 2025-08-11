지역 청년 거주 임대 주택 정책 적극 호응

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시가 벌이고 있는 청년·신혼부부를 위한 ‘0원’ 임대주택사업에 기여한 (주)부영주택이 감사패를 받았다.

11일 여수시에 따르면 ‘여수형 청년임대주택 지원사업’의 성공적인 추진에 기여한 공로로 부영주택 이중근 대표에게 감사패를 수여했다.

감사패 수여식에는 정기명 시장과 이중근 대표를 대신해 부영주택 호남본부 김명수 고문이 참석해 대리 수령했다.

부영주택은 시에서 공급하는 청년임대주택의 내부 보수와 현장 민원 관리 등에 적극 협조해 청년과 신혼부부가 보다 쾌적한 환경에서 거주할 수 있도록 지원했다.

‘여수형 청년임대주택 지원사업’은 시가 부영주택과 전세 계약을 체결한 공실 임대주택을 청년과 신혼부부에게 임대료 부담 없이 일정 기간 제공하는 사업이다.

지난해 17호, 올해 25호를 공급해 현재 총 42호를 운영 중인데 부영 임대주택을 리모델링해서 입주하기때문에 세입자들의 주거 만족도가 높다는 평가를 받았다.

시는 공급에 앞서 입주 환경개선을 위해 일부 보수를 시행했으며, 부영주택의 추가적인 보수 공사와 관리 지원을 통해 불편 없는 거주 여건을 마련했다.

‘여수형 청년임대주택 지원사업’은 오는 2028년까지 총 200호 공급을 목표로 하고 있다.

정기명 시장은 “앞으로도 여수형 청년임대주택 지원사업을 확대해 청년과 신혼부부의 주거 불안을 해소하고 다양한 주거 지원 정책을 적극 추진하겠다”고 말했다.