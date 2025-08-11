이춘석 차명거래 의혹 수사하는 경찰 주말부터 자택, 사무실 등 동시다발 수사

[헤럴드경제=김아린 기자] 주식을 차명으로 거래했다는 의혹에 휩싸인 이춘석 무소속 의원에 대해 경찰이 동시다발적인 강제수사에 착수했다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 11일 오전부터 서울 여의도 국회의원회관에 있는 이 의원 사무실에 수사관을 보내 이 의원과 보좌관 차모씨의 PC 등을 확보하는 작업에 착수했다.

지난 9일에는 이 의원의 지역구인 전북 익산 지역 사무실과 자택을 비롯해 8곳에 수사관 수십명을 보내 압수수색을 마쳤다. 본인이 아닌 보좌관 명의의 주식거래 계좌인 미래에셋증권 등 금융기관으로부터 계좌 거래 자료도 확보한 것으로 전해졌다.

경찰은 금요일부터 주말까지 5건의 고발에 대한 고발인 조사를 모두 마쳤다. 경찰이 지난 7일 25명 규모의 전담수사팀을 꾸려 수사에 착수한 지 불과 며칠 만에 고발인 조사와 핵심 자료 확보를 동시에 벌인 것이다.

서울경찰청 관계자는 이날 정례 기자 간담회에서 “필요한 자료는 확보했고 더 필요한 것도 확보할 것”이라며 “압수물 분석 후 핵심 조사 대상자에 대한 소환 일정도 조율하겠다”고 말했다.

그러면서 “수사에 필요한 조치를 다 취하고 있다”면서 “국민적 관심이 높은 사안인 만큼 엄정하게 수사를 진행할 예정”이라고 덧붙였다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 휴대전화를 이용해 보좌관 명의로 주식을 거래하는 정황이 언론에 포착됐다.

이 의원의 휴대전화 화면을 촬영한 사진을 보면, 계좌에는 1억원이 넘는 주식이 담긴 것으로 나타났다. 그가 거래한 것으로 보이는 종목에는 정부의 추진하는 ‘인공지능(AI) 국가대표’ 기업으로 선정된 네이버와 LG CNS가 포함됐다. 이 의원은 새 정부 국정기획위원회에서 AI 산업을 담당하는 경제2분과장을 맡고 있었기에 그가 비공개 정보를 활용해 차명으로 주식투자한 것 아니냐는 질타가 쏟아졌다.

논란이 일자 이 의원은 민주당을 탈당하고 법사위원장 사임서도 제출했다. 민주당은 자진 탈당한 이 의원에 대해 추가로 제명 조치를 했다.