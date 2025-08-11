11일 전주연 등 월드챔피언 바리스타 3인 등과 업무협약

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시가 부산형 커피음료 개발을 본격 추진한다.

시는 11일 부산 출신 월드커피챔피언 3인, ‘부산우유’ 제조사 부산경남우유협동조합, BGF리테일, GS리테일과 함께 ‘부산형 커피 음료(RTD) 개발 및 브랜드화 추진 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 박형준 부산시장을 비롯해 2019년 월드바리스타챔피언 전주연 모모스커피 공동대표, 2021 월드컵테이스터스챔피언 추경하 모모스커피 QC팀장, 2022년 월드컵테이스터스챔피언 문헌관 먼스커피 대표 등 부산을 대표하는 바리스타 3인과 강래수 부산경남우유조합장, 편의점 브랜드 CU를 운영하는 민승배 BGF리테일 대표이사, GS25의 정춘호 GS리테일 부사장 등 커피 음료 제조 및 유통과 관련한 기업의 대표들이 참석했다.

협약에 따라 부산시는 이들 바리스타 및 기업과 협업으로 부산형 커피 음료의 개발 및 브랜드화에 나선다.

시는 제품 개발을 위한 정책·행정적 지원을 담당하고 전주연, 추경하, 문헌관 등 월드 커피 챔피언 3인은 조리 개발과 품질 컨설팅, 브랜드 방향성 설정, 홍보를 맡는다. 부산경남우유협동조합은 자체 기반 시설(인프라)을 활용해 음료 제조·유통·판매·홍보를 담당하고 BGF리테일과 GS리테일은 전국 유통망을 활용해 제품 판매와 판로 개척을 지원한다.

개발된 음료는 오는 9월 ‘부산은 커피데이’ 행사에서 시음회를 통해 처음 공개된다. 시는 시음회를 통해 나온 시민의견을 반영해 최종 제품을 완성하고 공모를 통해 커피 음료의 이름을 정해 연내 출시할 예정이다. 음료의 제품명은 시민, 관련 전문가, 월드커피챔피언 등으로부터 추천을 받아 선호도 조사를 거쳐 9월 중 결정된다.

시는 이번 협약을 계기로 민관 협업 기반의 커피산업 경쟁력 강화에 기여하고 ‘커피도시 부산’ 브랜드를 전략적으로 상용화할 방침이다. 또한 협업 제품 판매 수익 일부를 사회에 환원해 지속 가능한 선순환 지역 경제 체계를 구축할 계획이다.

박형준 시장은 “이번 협약식은 단순한 제품 개발을 넘어 부산의 커피문화와 혁신적인 아이디어를 민관이 공동으로 기획하고 시민의 일상 속으로 확산시키는 자리”라며 “지역의 커피 인재와 기업의 역량을 결집해 ‘커피도시 부산’의 미래를 여는 새로운 발걸음이 될 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.