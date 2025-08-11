[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 트와이스 사나가 지드래곤과의 열애설에 대해 뒤늦게 심경을 밝혔다.

사나는 최근 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘사나의 냉터뷰’ 영상에서 시즌2를 마치는 소감을 밝혔다.

사나는 지드래곤과 덱스가 출연했던 회차를 언급하며 “그날도 진짜 추억이었다. 급하게 모인 느낌이었다. ‘냉터뷰’가 아니면 절대 모일 수 없었던 조합인 것 같다”고 말문을 열었다.

특히 사나는 지드래곤과의 열애설을 언급하며 “얘기해도 되는지 모르겠다. SNS에 제 계정이 올라왔다. 멤버들은 제 거에 나와주신 걸 아니까. 근데 촬영한 지 얼마 안됐을 때라 ‘냉터뷰’에 나왔다고 말할 수도 없고, 저도 입이 간질간질 했지만 기다리고 기다리다가 한달 뒤에 나왔다”고 밝혔다.

앞서 지드래곤은 4월 트와이스가 콜드플레이의 내한공연 게스트로 출연한 모습을 영상으로 공유한 뒤 사나의 계정을 태그해 열애설이 불거졌다.

양측은 별다른 입장을 밝히지 않았었는데, 뒤늦게 지드래곤이 ‘사나의 냉터뷰’에 출연한다는 사실이 알려졌다. 이 인연으로 지드래곤이 사나에게 친근감을 표시한 것이었지만, 출연 스포일러가 될 수 있어 바로 입장을 밝힐 수 없었다고 지드래곤 측은 설명했었다.

사나 역시 “(지드래곤) 스토리에 제 계정이 올라오지 않았나. 멤버들은 제 거(콘텐츠)에 나와준 걸 알고 있었다”면서 “녹화를 하고 며칠 안 지난 때였다. 말할 수도 없고, 입이 간질간질했지만 기다리고 기다리다가 한 달 뒤에 나왔다”고 말했다.

그러면서 “새로운 조합을 여러분한테 보여줄 수 있어서 좋았다”고 덧붙였다.