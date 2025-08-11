[헤럴드경제 =서병기선임기자]광복 80주년 특집 MBC ‘PD수첩’이 12일 밤 10시 20분 ‘극우의 교실 침투 작전’편을 방송한다.

일본군 ‘위안부’ 피해의 역사를 부정하는 목소리가 서울 한복판을 채우고, 바다 건너 일본에서는 100여 년 전 관동대지진 당시의 조선인 학살을 연상시키는 혐오 발언 ‘주고엔 고짓센’(조선인을 색출하기 위해 일본이 한국인이 발음하기 어려운 일본어인 ‘15엔 50전’을 발음하게 함)이 다시 등장했다.

한국과 일본, 양국에서 동시다발적으로 벌어지는 역사 부정과 혐오 선동. <PD수첩>은 그 뿌리가 미래 세대를 겨냥한 ‘교실’에 있음을 주목했다.

- 방과 후를 노린 리박스쿨, 아이들을 노린 왜곡된 역사 주입 시도의 실체는?

지난 6월 극우 성향 역사 교육단체 리박스쿨과 관련된 강사 159명이 전국 298개 늘봄학교 교실에서 수업을 진행했다는 의혹이 제기됐다. 이에 공교육의 테두리 안에 아이들을 믿고 맡기던 학부모들은 불안감에 휩싸였다. 강사들은 역사가 아닌 과학이나 예술 과목을 맡았다고 했지만, 이 단체가 운영하는 ‘주니어 역사 교실’에서는 아이들을 대상으로 친일 행위를 미화하고, 이승만 전 대통령과 박정희 전 대통령을 우상화하는 수업이 버젓이 진행된 것으로 확인됐다.

<PD수첩>은 이들이 어떻게 교사 자격증을 손에 넣고, 공교육의 틈을 비집고 들어와 아이들에게 자신들의 이념을 주입하려 했는지, 그 은밀하고 치밀한 ‘침투 전략’을 추적했다.

- 역사 왜곡 ‘아베의 교실’이 낳은 비극/결과, 극우 정당의 등장

한국 극우 세력의 ‘교육 장악 시도’는 일본에서 이미 현실화된 비극이다. 최근 일본에서는 젊은 유권자들의 열렬한 지지를 업은 참정당이 기존 참의원 내 2석이었던 의석수를 15석까지 끌어올리며 단숨에 그 존재감을 부각시켰다. 그런데 참정당 대표 가미야 소헤이의 발언이 심상치 않다.

선거 유세 중 한국인을 비하하는 혐오표현 ‘쵼’을 사용하고, 침략전쟁인 태평양전쟁을 미화하는 ‘대동아전쟁’이라는 용어도 거리낌 없이 사용했다. 과거를 반성하지 않으며, 외국인 차별 정책을 전면에 내세우는 참정당과 이를 지지하는 젊은 세대의 역사 인식은 어디에서부터 비롯된 것일까.

<PD수첩>은 아베 정권 시절, 왜곡된 역사 교과서로 교육받은 세대, 이른바 ‘아베 키즈’의 실체를 파헤치기 위해 일본 현지를 찾았다. 참정당의 심장부로 향해 그들의 민낯을 추적하고, 일본 사회를 잠식한 혐오의 현장을 생생히 고발한다.

극우 세력이 역사교육에 매달리는 이유는 무엇이며, 그 치밀한 전략과 의도가 향하는 곳은 어디일까.