15세기 이후 성지 많아…‘향기나는 도시’ 명성 역사 지구 전체가 세계유산·백김치 닮은 음식도 검은 성모상·십자가의 언덕·우주피스 공화국

[헤럴드경제(리투아니아 빌뉴스)=함영훈 기자] 리투아니아는 라트비아, 에스토니아 등 발트 삼국 중 가장 크다. 면적은 한반도의 1/3, 인구는 300만명. 발트 삼국은 독일·영국·북유럽과 한자동맹 무역을 통해 지중해 상권 못지않게 부를 축적해 나갔다. 러시아가 지배하던 침체기를 겪기도 했지만, 현재 1인당 소득은 우리보다 약간 낮은 일본 수준이다.

리투아니아의 수도 빌뉴스는 ‘북방의 예루살렘’으로 불린다. 성경 속 성인들의 이야기와 성지가 넘친다. 튀르키예·이탈리아·이스라엘 등지에 13세기 이전 성지가 여럿 있다면, 리투아니아엔 15세기 이후 성지가 많다. ‘향기 나는 도시’라는 별칭답게, 옛 건물들을 잘 보존하고 지켜냈다. 인심 좋은 사람들은 전통과 외래문화를 잘 조화시키며 살아왔다.

빌뉴스 근교 트라카이의 백김치 맛 나는 발효 채소 절임 등 동방의 맛도 느껴질 정도로 다른 유럽국과는 색다른 미식 문화도 보여준다. 메르카토르 세계지도의 왜곡 때문에 멀게 느껴지지만 우리나라에서 리투아니아까지 직선거리는 한국-중동 거리 밖에 안된다.

이곳에는 검은 성모마리아가 있는 새벽의 문, 성안나 성당, 베드로와 바울 성당, 동방정교회, 빌뉴스 외곽 ‘십자가의 언덕’ 등 성지순례 코스가 있다. 이들은 인심 넘치는 시장, 문화예술 마을 ‘우주피스 공화국’, 우호국과 실시간으로 삶의 모습을 공유하는 ‘포털(Portal)’, 세 명의 수녀 조각상으로 유명한 국립연극극장, 에너지·기술박물관, 현대미술관 등 영감 넘치는 현대적 여행지와 조화를 이룬다.

600년 된 빌뉴스 역사 지구는 전체가 세계유산이다. 4㎢ 넓이에 70개의 거리 및 골목길, 1487개의 고풍스러운 건축물이 있다. 고딕, 르네상스, 바로크, 신고전주의 등 다채로운 양식이 공존하고 가톨릭, 동방정교회, 루터교 등 여러 종파가 상생한다.

리투아니아가 성지로 되는 과정은 흥미롭다. 이곳은 14세기까지 태양신 사울레와 토속신앙을 믿으면서 이교도의 나라로 분류됐다. 칸트의 산책길이 있고, 독일인 없는 옛 독일(프로이센)의 수도 쾨니히스베르크(현재 러시아)의 북방기사단이 지속적으로 개종을 압박하며 침공하자, 폴란드와 합동 방어작전을 벌이기로 한다.

그런데 형제국 폴란드가 동맹의 전제 조건으로 가톨릭 개종을 요구하자 고심 끝에 1383년 이를 수락하고 북방기사단을 격퇴한다. 가톨릭 세력을 막으려다 가톨릭이 된 것이다. 얼떨결에 개종했지만, 그 이후 신앙심은 호국 의지와 연결되면서 그 어느 나라보다도 강했다.

1503~1514년 무렵 지어진 ‘새벽의 문’은 스웨덴 등 숱한 외세 침략을 격퇴한 이 나라 도성의 대표적인 게이트이자, 기적과 승리의 상징인 성모마리아가 지키는 곳이다. 지구촌에 셋뿐인 ‘검은 성모상’이다.

19세기 초 대부분의 성벽과 성문 8개가 철거돼도 성모가 지키는 새벽의 문과 게디미나스 방어 요새의 중심 망루만큼은 보존했다. 요새 언덕엔 ‘세 개의 십자가’가 도시를 내려다본다.

빌뉴스 구시가지 투어는 새벽의 문에서 시작해 러시아 정교회-빌뉴스 대성당–의회-게디미나스 요새–타운홀과 포털-이 나라 최초 성당 카시미르–우주피스 공화국-성 안나-베드로와 바울의 성당-근위병 없는 대통령궁-빌뉴스 국립대 등을 들른다.

고딕양식의 전형인 성 안나 성당 일대는 하나의 신앙 빌리지이다. 1812년 러시아를 정벌하러 가는 길에 방문한 나폴레옹이 ‘파리로 가져가고 싶다’는 말을 한 것으로 유명하다. 그러나 러시아에 패한 나폴레옹 군대는 성당 내부를 훼손해 놓고 사라졌다고 한다.

빌뉴스 근교엔, 18세기 말 폴란드-리투아니아 공동 제국의 붕괴 이후, 러시아에 항전하다 전사한 애국자들을 기리기 위해 순례자들이 십자가와 묵주, 애국자 조각상 등을 두고 가면서 ‘십자가의 언덕’이 형성됐다. 수십만 개의 십자가가 장관을 이루고, 한글 소원을 적은 십자가도 여럿 보인다.

젊은 예술가들이 고급 미술부터 익살스러운 키치(Kitsch) 예술까지 다채롭게 예술을 꽃피우는 ‘우주피스 공화국’은 구시가지에서 빌리아강을 건너면 만날 수 있다. 빌뉴스의 원뜻은 ‘빌리아강의 잔물결’이다.

이곳에선 예술가 1000여 명이 주민 5000여 명과 함께 예술적 라이프스타일을 꾸리고 있다. 강 옆에 앉아 있는 인어공주부터 시작해 우주피스 곳곳엔 많은 설치예술과 화랑, 화방, 공방이 있다. 지난 2002년 세워진 ‘우주피스 천사상’이 대표적인 랜드마크 예술품이다.

19세기 이후 발틱의 소국 취급을 받았지만, 빌뉴스는 한국 노마드족에겐 파리·런던 못지않은 관광의 ‘빅뉴스’ 감이다.