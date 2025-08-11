[헤럴드경제=최원혁 기자] 탈북민 아내가 북한에서 결혼했던 사실을 뒤늦게 알게 된 한 남성의 사연이 공개됐다.

11일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에서는 탈북민 아내와 이혼하고 싶다는 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨는 “농촌에서 특수작물을 재배하며 호텔과 식당에 샐러드 재료를 납품하고 있다”며 “성실히 일하다 보니 거래처도 늘고 수입도 많아졌고 여유가 생기면서 북한 이탈 주민을 돕는 지원 활동을 시작했다”고 밝혔다.

그는 “한 재단을 통해 탈북자의 자립을 돕고 제 사업장에서 일할 수 있도록 기회를 주는 과정에서 지금의 아내를 만나게 됐다”며 “당시 아내는 한국에 온 지 2년 정도 된 탈북민이었다”고 했다.

그러면서 “아내는 제 일터에서 자리 잡게 돼 사업 운영에도 큰 도움을 줬고 시간이 흘러 아내에게 고백했고 결혼까지 이어졌다”고 말했다.

두 사람은 결혼해 딸을 가졌으나 행복은 오래가지 못했다. A씨는 거래처 서류를 찾다가 우연히 아내에게 온 법원 서류를 발견했다. 이혼 서류라는 걸 확인한 A씨는 아내가 몰래 이혼을 준비 중이었다고 생각했다.

하지만 자세히 보니 이혼 상대는 A씨가 아닌 북한에서 결혼한 남편이었다. A씨가 따지자 아내는 “말하지 못한 건 미안하다”며 “과거를 정리하고 다 말하려 했다”고 해명했다.

그는 “북한에 있는 남자라서 실제로 만나거나 연락도 못 하겠지만 그 사실을 숨겼다는 점, 그리고 이 문제를 어떻게 풀어야 할지 막막하다”며 “솔직히 아내 문제가 법적으로 정리된다 해도 이제는 같이 살 자신이 없다”고 했다.

그러면서 “이혼한다면 제가 위자료 받을 수 있는지, 사업의 많은 부분을 아내에게 맡긴 뒤 매출도 많이 늘었는데 이런 부분도 재산분할에 포함되는지 궁금하다”고 조언을 구했다.

사연을 접한 정두리 법무법인 신세계로 변호사는 “북한에서 결혼했던 사실을 숨기고 남한에서 재혼한 경우 그 혼인이 무효는 아니지만 신뢰를 깨뜨린 중대한 이혼 사유”라며 “A씨는 중혼을 이유로 혼인 취소도 주장할 수 있다”고 판단했다.

위자료와 재산분할에 대해서는 “전혼 사실을 숨긴 게 혼인 관계 파탄 원인이 됐고 고의적 은폐로 상대방이 정신적 고통을 받았다면 위자료 청구가 인정될 수 있다”며 “A씨 아내가 사업에 기여한 부분은 재산분할에서 고려될 수 있다”고 했다.

그러면서 “딸 양육권은 아이 복리를 기준으로 판단된다”며 “A씨는 아빠로서 딸을 얼마나 헌신적으로 돌봤는지 애착 관계가 잘 형성돼 있는지, 정서적이나 경제적으로 안정적 환경을 제공할 수 있는지 등을 입증해야 한다”고 조언했다.