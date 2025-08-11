앱 하나로 은행·증권·카드 서비스 내년 동양·ALB보험 서비스 예정

우리금융그룹은 지난해 11월 선보인 유니버설뱅킹 서비스가 출시 6개월 만에 회원 수 100만명을 돌파했다고 11일 밝혔다. 유니버설뱅킹은 그룹의 모바일 애플리케이션(앱) ‘우리WON뱅킹’에 탑재된 서비스로 ▷은행 ▷증권 ▷카드 ▷캐피탈 ▷저축은행 등 다양한 금융서비스를 별도의 앱 설치 없이 이용할 수 있다.

우리금융은 유니버설뱅킹 서비스를 단계적으로 확장하고 있다. 지난 4월 우리은행의 알뜰폰 브랜드 ‘우리WON모바일’ 서비스를 시작했다. 이어 6월 우리투자증권의 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘우리WON MTS’를 출시해 인공지능(AI) 기반 종목 추천이 가능한 국내주식 거래 서비스를 제공하고 있다. 연내 해외주식 거래까지 추가해 서비스 범위를 넓힐 계획이다. 내년에는 우리금융에 새로 합류한 동양생명과 ABL생명의 핵심 서비스도 탑재할 예정이다. 이로써 금융 계열사의 모든 모바일 서비스를 하나의 플랫폼에서 해결할 수 있게 된다. 김은희 기자