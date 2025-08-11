여천NCC 디폴트 우려 위기감 증폭 中·중동발 공급과잉에 경쟁력 급감 주요 업체도 연이어 설비 가동 중단 각사 자구 노력속 정부 지원책 지연

국내 대표 국가산단인 여수국가산업단지 내 여천NCC가 부도 위기에 몰리면서 업계 전반에 경고음이 커지고 있다. 각 업체들은 경기 침체 속 구조적 불황이 지속되며 생산량 감축을 이어왔는데, 자금난으로 인한 연쇄 부도 가능성까지 수면 위로 떠오르고 있는 모습이다.

11일 산업계에 따르면 여천NCC의 지분을 50%씩 보유한 한화솔루션과 DL케미칼은 추가 지원과 관련해 이견을 보이고 있다. 양사는 3월 1000억원씩 출자하며 자금 지원에 나선 바 있다. 이어 한화 측은 여천NCC의 생존을 위해 당장 추가 자금을 수혈해야 한다고 판단했지만, DL 측은 정확한 원인 진단과 대안 검토 없이 자금만 투입하는 것은 부정적이란 입장이다. 여천NCC는 1999년 양사가 각자의 나프타분해시설(NCC)을 통합해 설립됐다. 국내 에틸렌 생산능력 3위 기업으로, 수년간 수천억~1조원대의 이익을 내며 양사의 캐시카우 역할을 해왔다. 그러나 최대 수요처인 중국이 공격적인 증설과 자급률 확대로 상황이 달라졌다. 여천NCC는 2022년 3477억원, 2023년 2402억원, 2024년 2360억원의 당기순손실을 기록했다.

8일부터는 전남 여수 3공장 가동을 멈췄으며 이달 말까지 3100억원의 자금이 부족한 것으로 알려졌다. 회사채 발행과 대출이 불가능해지며 이달 21까지 자금을 확보하지 못하면 디폴트(채무불이행)에 빠질 수 있는 것으로 전해진다. 경영난이 지속되며 공동 대주주인 양사가 리스크를 떠안게 된 상황이다.

한화 측은 주주사가 지원하지 않으면 디폴트를 막기 어렵다고 보고 있다. 이에 한화솔루션은 지난달 이사회를 열고 1500억원의 자금 지원을 승인했다. 또한 DL이 여천NCC의 워크아웃(기업재무구조 개선)까지 고려하고 있다고 지적한다. 회사 관계자는 “일단 지원을 통해 디폴트 위기를 넘겨야 한다”고 말했다.

반면 DL 측은 추가 지원에 상대적으로 소극적인 입장인 것으로 전해진다. DL 측은 이날 이사회를 열어 자금 확충 관련 문제를 논의할 예정이다. DL 측은 “여천NCC의 자생력을 높이기 위해 원료 공급 가격 정상화가 필요하며, 정밀 경영 진단과 자구책 실행이 선행돼야 한다”는 입장이다. 현재 양사는 여천NCC에 대한 상황 판단과 문제 해결을 위한 협업을 진행 중인 것으로 전해진다.

이런 가운데 구조적 공급 과잉이 지속되며 여천NCC 사태가 업계 전반 위기로 번질 수 있단 우려도 나온다. 이미 여수·대산·울산 등 국내 3대 석유화학단지에 입주한 업체 대다수가 재무구조 악화를 겪고 있다. LG화학은 대산·여수 공장의 석유화학 원료 스티렌모노머(SM) 생산 라인 가동을 중단했으며, 나주 공장 알코올 생산도 중단했다. 롯데케미칼도 지난해 12월 여수산단 내 2공장의 일부 생산라인을 멈춰 세웠다. 롯데케미칼은 HD현대오일뱅크와 함께 대산석유화학단지 내 나프타분해시설(NCC) 설비를 통합 운영하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다.

국내 업계는 중국 내 설비 증설로 저가 물량이 쏟아지며 2022년부터 불황이 본격화됐다. 여기에 중동에서 보유 중인 COTC(Crude Oil To Chemical, 정유·석화 통합공장) 설비가 본격 가동될 시 한국 제품 경쟁력은 더욱 낮아질 전망이다.

최근 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 국내 석유화학 기업들의 현금성 자산과 최근 영업손익을 기준으로 분석한 결과, 다운턴(하강기)이 지속될 경우 3년 이상 생존 가능한 업체는 전체의 50% 수준에 불과하다고 분석했다. 또 산단별 1~2개 업체가 법정 관리에 들어가면, 미수채권 발생과 주요 거래처 상실로 중소 기업의 줄도산 가능성이 있다고 경고했다.

주요 업체의 실적은 악화일로다. 롯데케미칼 기초화학 부문은 올해 2분기 영업손실 2161억원을 기록했고, LG화학 석유화학 부문도 904억원의 적자를 냈다. 한화솔루션 케미칼 부문은 468억원의 영업손실을 냈고, 금호석유화학은 흑자를 유지했지만 영업이익이 전년 동기보다 45.3% 감소했다. 이들 업체는 일제히 불황 극복을 위해 공장 가동을 중단하거나 비주력 사업 매각 등으로 위기 극복에 매진하고 있다.

다만 자구책만으로는 한계가 있다고 보고 있으며, 선제적 재편 타이밍을 놓치면 자칫 산업 자체가 무너질 수 있다는 우려도 나온다. 정부의 후속 지원책은 아직 발표되지 않았다. 앞서 정부는 지난해 말 ‘석유화학 경쟁력 제고 방안’을 발표하고 기업들의 자율적인 사업재편을 유도하겠다고 밝혔다. 이후 올해 상반기 중 구체적인 지원책을 제시할 예정이었지만, 계엄 사태 및 정부 공백 등으로 발표가 늦어지고 있다. 아직 뾰족한 수를 찾지 못한 가운데 정부와 각 업체, 산단 간 협의가 진행되고 있는 것으로 전해진다. 고은결 기자