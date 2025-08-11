건원건축 vs 해안건축 수주戰 치열 안양천뷰·하이엔드 커뮤니티 강조 오는 30일 총회서 설계사 최종결정

서울 목동신시가지 14개 단지 중 가장 사업 속도가 가장 빠른 6단지가 이달 설계사 선정을 앞두고 있다. 국내 유명 설계업체인 건원건축과 해안건축이 공모에 참여해 치열한 경쟁을 시작해 눈길을 끈다.

11일 정비업계에 따르면 두 설계업체는 지난 8일 조합원 대상 홍보영상을 공개한 후 본격적인 수주 경쟁에 돌입했다. ㎡당 설계 단가는 건원건축이 2만2234원, 해안건축이 2만1000원 수준으로 용산 신동아아파트 재건축정비설계사업 설계공모(㎡당 2만1000원)와 유사한 수준이다.

이들은 안양천 조망 극대화, 하이엔드 커뮤니티, 전 세대 테라스 등을 공통적으로 내세웠다. 커뮤니티 내용과 단지 고층부 스카이라운지 활용 계획에서는 서로 다른 안을 내놨다.

건원건축(설계명 폴라리스)은 스카이브릿지를 배제하고 각 동별 스카이커뮤니티를 구현해 조합원 수익을 극대화하겠다고 강조했다. 건원건축 측은 “인허가 지연리스크를 사전차단하고 이를 분양면적으로 전환해 조합의 수입(300억원)으로 직결되도록 하겠다”면서 “브릿지가 없을 뿐이지 조식 등이 제공될 아파트 최상층 커뮤니티 공간은 확보될 것”이라고 영상에서 소개했다.

건원건축의 설계 계획에는 인공지능(AI)과 연계한 자동주행 모빌리티와 택배 배달 로봇 버틀러 등이 포함돼 있다. 조합원들에게는 안양천 1열 조망을 100% 제공하는 것을 내세웠다. 비를 맞지 않아도 되는 1.5㎞의 지붕형 산책로와 25m 레인 수영장 등도 경쟁사와 차별화된 지점 중 하나다.

해안건축(설계명 서연재)은 조합원 전원(5층 이상)에 안양천과 한강 조망권을 보장한다고 강조했다. 건원건축과 다른 점은 스카이브릿지가 들어간다는 것이다. 커뮤니티 시설에는 인도어 달리기 트랙, 반려동물 라운지 및 카페, 생일파티룸 등 다양한 공간이 돋보인다.

해안건축은 단지 외벽에 수직, 수평 처마를 적용하는 디자인을 차별화 지점으로 강조했다. 해안건축 측은 “해당 처마는 과도한 일조 차단 기능 및 사생활 확보에도 효과를 줄 수 있다”면서 “(학군지인) 목동 특성을 살린 입시설명용 강연장도 포함했다”고도 소개했다.

두 설계안 모두 초고가주택의 상징으로 인식되는 펜트하우스를 포함한다. 현재 계획대로라면 펜트하우스 세대 수는 건원건축이 4세대, 해안건축이 7세대를 제시하고 있다.

과거 시공사들의 수주전 못지 않게 최근 정비업계에서는 치열한 설계사들의 경쟁이 주목받고 있다. 고급화를 선호하는 조합들의 수요에 따라 설계 관련 사업비 또한 수백원대로 치솟았다.

지난 6월 진행된 용산 신동아아파트 재건축정비사업조합의 설계 수주전에서 삼우건축, 희림건축, 해안건축 등 최정상급 설계사 3사가 참여해 해안건축이 선정된 바 있다. 관련 설계 용역비는 100억원이 넘는 것으로 전해졌다.

지난해 8월 정비구역 지정 후 9개월여 만에 조합을 설립한 목동6단지는 이달 30일 설계사 선정 후 내년 초 시공사 선정을 계획하고 있다. 지난달 30일 오세훈 서울시장의 현장 방문과 함께 서울시기 사업 기간을 7년 단축시키는 ‘집중 공정관리’ 지역으로 지목하면서 사업 추진에 대한 기대감이 높아졌다.

목동6단지에서는 지난달 22일 47㎡(전용면적)이 19억5000만원(2층)에 거래된 후 이후 거래는 발생하지 않고 있다. 이 단지는 토지거래허가구역에 속해 실제 거래와 실거래 등록까지 약20일 정도의 시차가 발생하는 곳이다. 현재 해당 평형 호가는 최소 20억원을 넘는다.

김희량 기자