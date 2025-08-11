뷰티레스트 매트리스 비치

시몬스는 ‘신라모노그램 강릉’(사진) 전 객실에 자사 매트리스를 납품한다고 11일 밝혔다. 시몬스는 국내 주요 특급호텔 90% 이상에 매트리스를 공급하고 있는 등 고급 호텔침대 시장을 선도하고 있다.

‘신라모노그램’은 호텔신라에서 전개하는 글로벌 라이프스타일 브랜드다. 강릉 대표 명소인 송정해변 앞에 자리잡았다.

신라모노그램에는 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’가 비치됐다. 뷰티레스트는 신체 움직임에 단계적으로 반응하는 ‘더블-포켓스프링’을 매트리스 가장자리에 배열한 ‘더블 엣지 시스템’으로 지지력을 강화했다. 최고급 스위트룸에는 시몬스의 최상위 라인인 ‘뷰티레스트 블랙’이 비치됐다. 이 제품에 적용된 ‘s-포켓스프링’은 총 10회전에 달하는 회전수로 미세한 중량 변화 등에 민감하게 반응한다.

시몬스는 이번 신라모노그램 강릉을 포함해 최근 5년 사이 새로 오픈(리뉴얼 포함)한 호텔과 리조트에 모두 납품했다. 콘래드 서울, 해비치 리조트 제주, 메리어트 제주 리조트 앤 스파, 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주, 페어몬트 앰배서더 서울, 카시아 속초, 대구 메리어트 호텔&레지던스, 조선 팰리스 서울 강남, 롯데호텔 월드, 호텔 나루 서울 엠갤러리, 몬드리안 서울, 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 등이다.

포시즌스 호텔, 시그니엘 서울·부산, 서울·제주신라호텔, JW 메리어트 호텔 서울, 파라다이스 시티, 그랜드 워커힐, 비스타 워커힐 등의 호텔도 시몬스 침대를 사용 중이다. 김상수 기자