코스피 8월 일평균 회전율 0.54% 4~8일 거래대금 15.6조, 20% ↓ 안전 선호 MMF·파킹형 ETF 유입 주식형 레버리지 ETF 자금 순유출

8월 코스피 지수는 세제 개편안에 대한 실망감 등으로 일평균 회전율이 7년 만에 가장 낮은 수준까지 내려앉았다. 11일 한국거래소에 따르면 지난 8일 종가 기준으로 이달 일평균 상장주식 회전율은 0.54%를 기록, 올해 들어 최저 수준에 머문 것으로 나타났다.

한 달 전 0.77%와 비교하면 0.23%포인트나 급락한 수치다. 코스피 지수가 13.86%(2697.67→3071.70)나 급등한 지난 6월(0.89%)과 비교하면 낙폭은 0.35%포인트로 더 커진다.

상장주식 회전율은 일정 기간의 거래량을 상장주식 수로 나눈 값이다. 회전율이 높다는 것은 투자자들의 주식 시장에 관한 관심이 높아 ‘손바뀜’이 활발하게 발생했음을 보여준다. 국내 증시에서 회전율이 역대급 최저치에 머물렀다는 것은 투심이 어느 때보다 식었다는 것을 보여주는 증거다.

일평균 거래대금으로 봤을 때도 이달 들어 코스피에 대한 투심이 급격히 약화했단 점이 한눈에 확인된다.

지난 4~8일 코스피 시장 일평균 거래대금은 15조5608억원으로, 직전 한 주(7월 28일~8월 1일) 일평균 19조3571억원과 비교했을 때 19.6%나 줄었다.

지난달 31일 3245.44로 거래를 마쳤던 코스피 지수는 장 마감 후 발표된 세제 개편안의 영향으로 지난 1일 하루에만 3.88% 빠진 3147.75까지 물러난 바 있다. 당시 정부는 주식 양도소득세 과세 대상인 ‘대주주’ 기준을 50억원에서 10억원으로 낮추고, 최고 35% 배당소득 분리과세 도입 등의 내용이 담긴 세제 개편안을 공개했다.

지난 4일 거래대금은 13조7737억원 그치며 5월 26일 13조7485억원 이후 두 달여 만에 최저를 기록했다.

변동성 확대, 금리 환경 변화, 정책 불확실성 등으로 인해 투자 자금이 안전지대로 이동하는 경향이 강화하면서 머니마켓펀드(MMF), 기업어음(CD) 등 만기가 짧은 자산에 투자하는 ‘파킹형 상장지수펀드(ETF)’에 대한 대규모 자금 유입 현상도 뚜렷하게 나타나고 있다.

코스콤 체크에 따르면 최근 한 달간(7월 8일~8월 8일) 순자산총액 증가액 1위는 ‘TIGER 머니마켓액티브(7499억원)’가 차지했다. 이어 2~4위도 각각 ‘1Q 머니마켓액티브(4287억원)’, ‘KODEX CD금리액티브(4218억원)’, ‘KODEX 머니마켓액티브(3086억원)’ 순서로 파킹형 ETF가 뒤따랐다.

반면, 순자산총액 감소액 상위권에는 국내 증시 대표 지수 추종형 ETF가 이름을 올렸다.

코스피200 지수 일간 변동률을 2배로 추종하는 ‘KODEX 레버리지’의 순자산총액이 3511억원 감소하며 자금 순유출 1위를 기록했다. 이 밖에 코스닥1500 지수 일간 변동률을 2배로 추종하는 ‘KODEX 코스닥150레버리지(-2350억원), ’KODEX 코스닥150(-1870억원)‘이 각각 자금 순유출 2,4위를 차지했다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “미 연방준비제도(Fed·연준)가 조만간 기준금리를 인하할 것이란 기대감이 커지는 가운데 파킹형 ETF 상품이 예-적금보다 매력적인 수준의 이자를 제공하고 있는 만큼 인기가 높다”면서 “세제 개편안 수정, 품목별 관세 부과 등 대내외적인 정책 이벤트가 여전히 불안감을 확대하고 있는 만큼, 당장 투자처를 확정하지 않겠단 기류가 강해진 것”이라고 짚었다. 신동윤 기자