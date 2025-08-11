저당 ‘슈가라이트’ 9종 출시 “제품 개발·시장 개척 주력”

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 저당, 저칼로리 등 웰니스 트렌드 확대에 맞춰 저당 카테고리 시장 개척에 나선다.

CJ제일제당은 기존 제품보다 당 함량을 줄인 저당 라인업 ‘슈가라이트(Sugar Light)’ 9종을 론칭한다고 11일 밝혔다. 저당으로도 음식을 맛있게 즐기려는 소비자 수요에 발맞춰 저당 소스·장류 시장을 본격적으로 키우겠다는 방침이다.

저당 및 건강한 제품에 대한 소비자 니즈는 계속 증가하고 있다. 닐슨IQ코리아에 따르면 헬스앤웰니스 속성 드레싱·소스 시장은 지난해 전년 대비 각각 40%, 300% 성장했다. 알룰로스 요리당 시장은 같은 기간 100% 이상 커졌다. 지난해 네이버 저당소스 검색량은 전년 대비 3배 이상 늘기도 했다.

이러한 시장 트렌드를 선도하기 위해 CJ제일제당은 이달 초 ‘백설 슈가라이트 저당 드레싱’ 3종을 출시했다. 이어 이달과 다음 달 순차적으로 백설 브랜드로 저당 굴소스·양념장 2종을, 해찬들 브랜드로 저당 장류 3종을 선보인다.

슈가라이트에는 CJ제일제당이 1년여 간의 연구개발을 통해 확보한 차별화 ‘저당 모듈레이션’ 기술이 적용된다. 서로 다른 맛의 강도와 발현 시점을 갖고 있는 알룰로스, 스테비올배당체 등 다양한 대체당의 특징을 분석, 단맛 원료의 최적 조합으로 제품을 설계했다.

이 기술을 토대로 마지막 순간까지 진하고 풍부한 맛을 느낄 수 있도록 했다. 특히 드레싱, 소스, 장류 등은 다양한 원재료들이 들어있는 특성상 미생물 발생 가능성이 있는 만큼, 이를 고려해 유통 안정성까지 확보했다.

백설 저당 드레싱은 오리엔탈·리얼키위·흑임자참깨 등 3종으로 샐러드에 어울린다. 백설 저당 굴소스는 소고기청경채볶음, 계란볶음밥 등에 활용하면 좋다. 백설 저당 양념장은 소갈비·소불고기 2종으로, 해찬들 저당 장류는 고추장·초고추장·쌈장 등 3종으로 선보인다.

CJ제일제당은 슈가라이트를 알리기 위해 걸그룹 레드벨벳의 슬기를 모델로 발탁했다. 슬기는 평소 맛있는 식단과 관리법 등을 공유하며 화제를 모은 바 있어 슈가라이트와 시너지가 기대된다.

CJ제일제당 관계자는 “CJ가 저당 소스·장류 시장에 뛰어들면서 시장에 큰 반향과 변화를 일으킬 것”이라며 “소비자 니즈와 시장 트렌드를 선도하는 제품 개발과 시장 개척을 이어가겠다”고 말했다.