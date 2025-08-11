“조강특위 구성해 당무위로 부의”

[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 더불어민주당은 11일 “2026년 지방선거준비기획단을 설치·구성했다”고 밝혔다.

권향엽 민주당 대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “기획단 단장은 조승래 사무총장이 담당하고, 당연직 위원들과 약간 명의 추천위원들로 구성됐다”며 이같이 말했다.

권 대변인은 아울러 “비공개 최고위원회에서는 선출직공직자평가위원회 구성의 건이 논의됐다”며 “비상설 특별위원회로 가칭 ‘3대특검종합대응특위’는 전현희 최고위원을 위원장으로 구성했다”고도 밝혔다.

또 “조직강화특별위원회(조강특위)를 구성했고 당무위원회로 부의했다”고도 했다. 조강특위 위원장은 조 사무총장이 맡는다.

권 대변인은 “평당원 최고위원 선출 준비단도 의결했다”며 “단장은 장경태 의원이 맡게 되고, 부단장은 이해식 전략기획위원장과 문정복 조직사무부총장이 맡는다”고 전했다.