[헤럴드경제(인천)=이홍석]인천시티투어의 인기 노선인 바다노선과 파라다이스시티의 아트 도슨트 투어를 한번에 즐길 수 있는 상품이 출시됐다.

인천관광공사는 인천시티투어와 파라다이스시티가 협력해 선보이는 특별 제휴상품의 예약을 15일부터 운영한다.

제휴상품은 단일 예약으로 두 가지 관광 콘텐츠를 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다. 정상가 대비 약 35% 할인된 2만2000원에 제공돼 합리적인 가격으로 차별화된 문화을 누릴 수 있다.

탑승객들은 2층 버스를 타고 바다노선을 따라 인천공항, 인천대교, 을왕리해수욕장 등 주요 명소를 둘러본 뒤 파라다이스시티에서 전문 도슨트와 함께하는 아트 투어에 참여한다.

특히 노란 호박으로 유명한 쿠사마 야요이의 그레이트 자이언틱 펌킨(Great Giantic Pumpkin)을 비롯해 데미안 허스트, 김창열 등 세계적인 거장들의 작품을 깊이 있는 해설과 함께 감상할 수 있다.

상품 예약 및 운영정보 등 상세내용은 인천시티투어 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.