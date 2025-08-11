[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본을 방문하는 외국인 관광객이 가장 많이 구입하는 상품은 과자인 것으로 나타났다.

11일 일본 IT매체 비즈니스온라인이 광고업체 하쿠호도가 실시한 조사를 인용해 보도한 내용을 보면 한국·중국·미국·태국·인도 등 최근 1년 간 일본을 방문한 경험이 있는 각국 258명을 대상으로 조사한 결과에서 전체 응답자의 49.8%가 ‘일본에서 과자를 가장 많이 구입했다’고 답했다.

이어 화장품·미용용품(46.2%), 식품(42.9%) 순이었다.

국가별로 보면 한국인은 과자(66.7%)가 압도적으로 많았다. 식품(54.3%), 화장품·미용용품(53.4%) 등도 전체 평균을 크게 웃돌았다. 반면 의류는 10.9%에 그쳤다.

중국인은 화장품·미용용품(44.6%)을 최우선으로 꼽았고 굿즈(37.2%), 의류(32.6%) 순이었다. 과자는 29.5%로 상대적으로 낮았다.

미국인은 의류(48.4%)를 가장 많이 선택했다. 식품(45.7%), 과자(43.0%), 개인용품(29.5%), 전통공예(29.1%) 순으로 뒤따랐다.

태국인 사이에서도 과자(59.7%)가 1위를 차지했고, 의류(48.1%), 화장품·미용용품(37.2%)이 뒤를 이었다.

인도인 사이에선 의류(55.0%)가 가장 많았다. 식품(51.2%), 과자(49.6%) 순이었다.

‘이번에는 구매하지 않았지만 향후 구매하고 싶다’고 응답한 품목으로는 보석·액세서리(18.1%)가 1위였다. 가방(17.5%), 전통공예품(16.4%), 건강식품(16.1%) 등도 상위권을 차지했다.

같은 질문에 한국인은 가방과 보석·액세서리를 각각 17.4%로 공동 1위로 꼽았으며 건강식품(15.9%)이 2위를 차지했다. 귀국 후에도 계속 구입하고 싶은 상품으로는 과자가 46.5%로 가장 많았고 식품(31.4%)과 술(27.1%)이 뒤를 이었다.