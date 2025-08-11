설계사 자격 취득부터 맞춤형 보장 설계까지 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 롯데손해보험은 웨딩플랫폼 요즘웨딩과 제휴를 맺고 예비·신혼부부와 웨딩 산업 종사자가 보험설계사 자격을 취득한 뒤 재무 설계까지 직접 할 수 있도록 돕는 이색 협업을 펼친다고 11일 밝혔다.

요즘웨딩은 예비부부가 스스로 결혼을 설계할 수 있도록 돕는 인공지능(AI) 기반 결혼 플랫폼이다.

이번 제휴를 통해 요즘웨딩 이용자는 롯데손보의 영업지원 플랫폼 원더를 활용해 보다 수월하게 보험설계사 자격 취득에 도전할 수 있다. 원더는 누구나 보험설계사 자격시험을 준비할 수 있도록 돕고 보험 서비스 설계·판매·청약까지 영업의 모든 과정을 지원하는 플랫폼이다.

원더를 통해 보험설계사 자격을 취득한 예비·신혼부부는 자신에게 꼭 맞는 보장을 직접 설계할 수 있을 뿐 아니라 설계 과정에서 발생하는 수수료 혜택도 누릴 수 있다. 예를 들어 월 보험료 10만원 수준의 보장성 보험에 신규 가입할 경우 상품에 따라 최대 150만원의 수수료 혜택과 첫 계약 축하금 50만원을 받을 수 있다.

롯데손보는 예비·신혼부부 맞춤형 패키지도 마련했다. 주택화재보험, 태아보험, 난임보험 등 신혼기에 꼭 필요한 보장을 담은 ‘신혼 세이프 키트’와 ‘신혼 맞춤 플랜’을 요즘웨딩 전용 패키지로 구성해 손쉽게 설계·가입할 수 있게 했다.

이번 제휴를 통해 예비·신혼부부와 결혼 산업 종사자가 보험설계사 시험에 합격한 뒤 스마트플래너(SP)로 위촉되면 결혼식에서 사용할 수 있는 10만원 상당의 부케를 제공하는 이벤트도 진행한다. 설계사 자격 취득 후 보험 서비스 판매도 가능해 부업을 통한 추가 소득 창출도 기대할 수 있다.

위촉 이후에도 요즘웨딩 고객이 보험 설계 활동을 하는 데 필요한 절차와 방법을 전담 직원이 직접 설명하는 등 지속해서 지원을 이어간다는 계획이다.

롯데손보 관계자는 “앞으로도 다양한 업계와 협력해 새로운 보험 서비스와 영업 모델을 지속해서 선보이겠다”고 말했다.