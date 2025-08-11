보관·운용·처분 ‘금 신탁 상품군’ 구축

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 금융권 최초로 금 실물을 안전하게 보관하면서 운용을 통해 이익을 얻을 수 있는 ‘하나골드신탁(운용)’ 상품을 출시했다고 11일 밝혔다.

하나골드신탁(운용)은 고객이 보유한 금을 하나은행에 맡기면 한국금거래소디지털에셋의 감정 결과를 확인한 후 만기에 감정가의 1.5%에 해당하는 운용수익과 금 실물을 돌려받는 구조다. 운용수익은 현금으로 지급된다. 손님이 원하는 경우 금 실물로도 받을 수 있다.

가입 가능 품목은 24K 순금이다. 최소 가입 중량은 100g이다. 출시일인 11일 서초금융센터와 영업1부 지점에서 시범 운영한 뒤 18일부터는 서울지역 25개 영업점과 부산 해운대동백 지점까지 26개 영업점으로 확대할 예정이다.

하나은행은 지난 6월 선보인 ‘하나골드신탁(처분)’에 이어 이번 상품 출시로 금 실물 자산에 대해 보관부터 운용, 처분까지 모두 제공하는 ‘금 신탁 상품군’을 구축하게 됐다. 금을 운용해 고객에게 수익을 제공하고 실물 시장에서 높은 유동성을 갖춘 금 실물의 순환을 원활하게 해 소비 진작과 경제 활성화에도 기여할 것으로 하나은행은 기대했다.

하나은행 관계자는 “하나골드신탁(운용)은 금 실물도 운용 가능한 자산이 될 수 있다는 인식 전환의 시발점이 될 것”이라며 “앞으로도 자산관리의 새로운 패러다임을 제시할 수 있는 혁신적인 상품을 지속적으로 출시함으로써 신탁명가로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.