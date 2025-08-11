가족결합 할인·무사고 계약전환 등도 가능 AI 기반 위험률 개발…맞춤보장 특약 강화

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성생명은 오는 12일 ‘삼성 The퍼스트 건강보험’을 출시한다고 11일 밝혔다.

암·뇌혈관·심혈관 등 3대 질환은 물론 순환계 질환까지 보장하는 통합형 종합건강보험으로, 가족결합 할인과 무사고 계약전환 등 다양한 부가 제도가 포함된다.

우선 3대 질환과 순환계 질환 보장을 한층 강화했다. 암의 경우 통합암(전이포함)진단 특약 가입 시 원발암과 전이암을 구분하지 않고 부위별 9종으로 세분화해 각각 최초 1회 보장한다. 또 암주요치료보장(치료별연간1회, 진단 후 10년) 특약 가입 시 암수술·항암방사선치료·항암약물치료를 각 치료 유형별로 연간 1회씩 보장해 고가의 비급여 치료도 대비할 수 있다.

주요 순환계 질환의 진단보험금뿐 아니라 수술, 혈전용해치료, 급여혈전제거술 등 주요 치료를 보장하는 특약도 선택 가능하다. 피보험자의 성별에 맞춘 특정질환 다빈치·레보아이 수술 특약도 새로 마련됐다. 상품 개발에는 삼성생명이 자체 보유한 600만건 이상의 병력 데이터를 인공지능(AI) 광학문자인식(OCR) 기술로 분석·추출해 위험률 개발에 활용했다.

가족이 함께 가입하면 보험료를 낮춰주는 가족결합 할인 제도도 도입됐다. 가입 후 1개월이 지난 계약 중 피보험자 기준 2인 이상이 신청하면 이후 월 납입보험료의 5%를 할인받을 수 있다. 월 납입보험료 4만원 이상, 배우자 또는 직계존비속이 대상이다.

가입 후 건강 상태가 개선되면 보험료를 낮출 수 있는 무사고 고객 계약전환 제도도 있다. 예를 들어 ▷3개월 내 의사 소견 ▷5년 내 입원·수술 ▷5년 내 6대 질병(암, 간경화증, 협심증, 심근경색, 뇌졸중, 심장판막증) 진단 확정 여부를 묻는 ‘3.5.5 간편 고지형’으로 가입했더라도 일정 기간(1~5년) 건강이 호전되면 ‘3.10.5 간편 고지형’이나 표준체·건강고지형(7년·10년) 등으로 전환해 보험료를 줄일 수 있다.

상품 가입 연령은 만 15세부터 75세까지다. 납부 기간은 10·15·20·30년 중 선택 가능하다.

삼성생명 관계자는 “가족이 함께 가입하면 보험료를 할인받고 꾸준한 건강관리로도 보험료를 낮출 수 있는 상품”이라며 “대표 건강보험으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.