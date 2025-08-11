[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 최근 경북도 산림환경연구원에서 열린 ‘2025년 경북도 무궁화 우수분화 품평회’에서 은상을 수상하며‘무궁화 도시’로서의 명성을 다시 한번 증명했다고 11일 밝혔다.

시의 이번 수상은 2023년 금상, 2024년 금상에 이어 3년 연속 수상했다.

지난 8일 열린 이번 품평회는 무궁화에 대한 도민의 관심을 유도하고 나라 사랑 정신 함양 및 나라꽃 무궁화의 위상 강화에 기여하고자 열렸으며 외부 무궁화 전문가 심사위원들이 작품성, 관리성, 심미성, 대표성을 고려해 우수작품을 선정했다.

문경시의 이번 출품작은 가은읍 상괴리에 거주하는 (사)무궁화연대 무궁화 관리지도사 장우관·이선홍 부부의 작품으로 시에서는 백단심계(선덕) 2점, 홍단심계(칠보) 2점 등 총 7점의 무궁화 분화를 출품했다,

지성환 문경시 산림녹지과장은 “앞으로도 무궁화 보급과 관리에 힘써 나라꽃 무궁화에 대한 시민들의 관심을 모으고 무궁화의 아름다움과 우수성이 더 널리 알려질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.