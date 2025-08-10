관련부처 이견 엇갈린 협상 테이블 안건 조율 탁월 대통령실과 긴밀한 소통 통해 신속한 협상 타결 이끌어

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부의 초대 경제사령탑으로 취임한 지 20여일이 된 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 막판 한미관세협상을 진두진휘하면서 발휘한 남다른 리더십이 조명받고 있다.

특히 부처마다 팽팽한 이견을 있었던 협상테이블 안건에 대해 특유의 조정능력으로 완만한 조율을 이끌어냈으며 대통령실과의 원만한 소통으로 유예시한을 넘기지 않고 신속한 협상타결을 이끌었다는 평가다.

10일 세종관가에 따르면 구 부총리는 지난달 19일 공식 임기를 시작한 후 열흘만인 29일 한미 협상을 위한 미국 워싱턴D.C를 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과의 면담을 통해 전격적인 통상 타결을 끌어냈다.

그러나 지난달 24일에는 스콧 베선트 미국 재무부 장관의 긴급한 일정 탓으로 인천공항에서 발길을 돌리면서 당시에는 막판 협상을 앞두고 심상치 않는 분위기가 감지됐다.

이후 도널트 트럼프 미국 행정부가 25% 상호관세 부과시점으로 예고한 이달 1일을 사흘가량 남겨놓고 미국으로 출국한 후 당시 현지 체류 중인 김정관 산업통상자원부 장관과 여한구 산업부 통상교섭본부장 등으로 구성된 대미협상단과 합류해 막판햡상을 진두진휘한 후 타결을 이끌었다.

관가에서는 이런 성과는 구 부총리의 외유내강 리더십이 있었기에 가능했다는 평가다.

농림축산식품부 한 관계자는 “협상은 상대방의 마을을 사는 것”이라며 “구 부총리는 이번 미국과 협상에서도 관련부처마다 이견이 상반된 현안을 조정하는 등 사람의 마음을 얻는 능력이 탁월하다”고 말했다.

그러면서 “구 부총리가 취임한 후 막바지에 들어선 한미관세협상을 진두진휘하는 것을 보면서 우리나라가 선방할 것으로 기대됐다”고 덧붙였다.

구 부총리는 문재인 정부에서 기재부 예산실장,제2차관, 국무조정실장 등을 재임하면서 예산뿐만 아니라 부처 간 갈등을 조율하고 정책을 조정하는 데 있어 탁월한 역량을 발휘했다는 평가를 받았다. 구 부총리는 각 부처의 이해관계를 조율하며 정책 추진의 균형을 이끈 경험으로 이번 한미관세협상에서 십분발휘했던 것으로 알려진다.

또 구 부총리는 협상의 결정권을 갖고 있는 대통령실과 소통도 탁월했다는 평가다. 구 부총리는 김용범 대통령실 정책실장(행시 30회)과 문재인 정부에서 동시에 기재부 제2차관, 제1차관을 재임하는 등 친분이 두텁다. 서울대 경제학과 선후배이기도 하다. 이에 따라 구 부총리는 협상전략 수립시 대통령실과 긴밀하게 소통을 했던 것으로 알려진다.