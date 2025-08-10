경찰청 ‘교제폭력 대응 종합 매뉴얼’ 제작 매뉴얼엔 교제폭력 징후 단계별로 구체화 경찰, 스토킹처벌법 실질 활용 방안 제시

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 최근 교제 관계에서 비롯된 살인 등 강력범죄가 전국에서 잇따르자 ‘교제폭력 대응 종합 매뉴얼’을 제작해 선제 대응에 나섰다. 이번 매뉴얼에는 교제폭력을 직접 규율할 법적 근거가 부족한 상황에서 교제폭력 징후를 구체화하고 스토킹처벌법을 실질적으로 활용할 수 있는 방안이 담겼다.

경찰청은 지난 5월부터 7월까지 화성 동탄을 시작으로 대구 성서, 대전 등지에서 잇따라 발생한 교제살인 범죄에 대응하기 위해 ‘교제폭력 대응 종합 매뉴얼’을 제작하고 일선 경찰서에 배포했다고 10일 밝혔다.

이번 매뉴얼은 교제폭력을 규율하는 별도 법이 없는 상황에서 경찰이 관련 사건에 직권으로 개입하고 피해자를 적극적으로 보호하는 데 활용될 전망이다.

경찰, 교제폭력에 스토킹처벌법 적용 확대

경찰이 재구성한 교제폭력 사례를 보면, 주로 피해자는 가해자 처벌을 원치 않거나 계속 교제하는 경우가 많았다. 이에 경찰이 적극적으로 개입해 가해자를 처벌하고 피해자를 보호하는 데 어려움이 뒤따랐다.

예컨대, A와 B는 연인 관계로 폭행과 말다툼 관련 112신고가 10차례 넘게 접수됐다. 하지만 B는 “술 마시면 난폭하지만 평소엔 괜찮다”며 매번 처벌을 거부했다.

다른 사례에서도 피해자는 가해자 처벌을 원치 않았다. 한 식당에서 C가 D의 이성 관계를 의심해 휴대전화를 빼앗아 확인하고 물건으로 위협했다. 옆자리 손님이 경찰에 신고했지만, D는 “사과를 받았고 잘 만나고 있다”고 진술했다.

이별 통보 이후 폭력과 스토킹 피해를 당하고도 처벌 의사를 철회한 사례도 있다. 말다툼 끝에 E가 이별을 통보하자 F는 E를 밀치며 폭행을 가했다. E가 방에 들어가 문을 잠갔는데도 F는 20분 동안 문을 두드리며 소리쳤다. E는 112에 신고했지만, 사건이 접수되자 “괜히 자극하고 싶지 않다”며 처벌 의사를 철회했다.

경찰은 이 같은 사건에서 스토킹처벌법 적용을 확대하기로 했다. 이 법은 ▷상대방 의사에 반해 ▷정당한 이유 없이 ▷접근하는 등 행위로 ▷불안감이나 공포감을 유발하면 성립한다. 법이 적용되면 일회성 행위에도 경찰이 현장에서 접근금지 조처를 내릴 수 있다.

앞선 세 사례에서는 모두 스토킹처벌법 적용이 가능하며 일부는 상습폭행이나 특수폭행·재물은닉·정보통신망법 위반 등 혐의가 추가될 수 있다. 경찰은 ▷결별 요구 ▷외도 의심 ▷결별 후 스토킹 사건을 강력범죄 전조 증상으로 보고 초기부터 최고 수준의 피해자 보호조치를 시행하고 있다고 밝혔다.

“매뉴얼, 교제폭력 입법 미비 속 의미 있어”

경찰이 처음으로 제작한 ‘교제폭력 대응 종합 매뉴얼’은 경찰대학과 한국형사법무정책연구원·한국여성변호사회 등 각계 전문가 자문을 거쳐 완성됐다.

무엇보다 단계별로 교제폭력 징후를 구체화하고 스토킹처벌법의 실질적 활용 방안을 제시해 피해자가 협조하지 않는 상황에서도 즉시 피해자 보호조치 적용이 가능한 내용으로 구성됐다.

매뉴얼 감수에 참여한 전문가들은 “실질적인 피해자 보호 방안을 제시한 점에서 실무 역량 강화를 위한 큰 전환점이 되리라고 본다”며 “교제폭력을 규율하는 별도 법이 없는 상황에서 스토킹처벌법상 보호조치 법률 적용을 고려한 점이 타당하고 합리적”이라고 평가했다.

조주은 경찰청 여성안전학교폭력대책관은 “이번 매뉴얼은 교제폭력 입법 전에 피해자 보호에 공백이 없도록 다양한 부서 간 협업과 외부 전문가 자문 등을 거쳐 마련됐다”며 “경찰 차원에서 교제폭력 대응 의지를 보여준 매우 뜻깊은 성과”라고 밝혔다.

현재 국회에서는 교제폭력 입법 논의도 본격화하고 있다. 경찰은 교제폭력 범죄를 규율할 법적 근거 마련을 위해 오는 9월 ‘교제폭력 대응 국회 세미나’도 개최할 예정이다.