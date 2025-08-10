[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 군위군이 국토교통부의 ‘2025년 지역수요 맞춤 지원사업’ 공모에 선정돼 삼국유사 체류형 관광거점 조성에 나서게 된다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 군위군 삼국유사면에 위치한 일연공원을 중심으로, 국비 25억 원과 지방비 5억 원 등 모두 30억 원의 사업비를 투입해 추진된다.

내년 설계를 시작으로, 2027년 착공, 2028년 완공이 목표이다.

대구시는 사업을 통해 지역 관광자원인 군위댐과 일연공원 일원에 캠핑장, 물놀이장, 숲속 놀이터, 테마로드 등을 조성해 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 체험·휴식·캠핑 공간을 마련할 계획이다.

사업대상지인 일연공원은 군위댐 조성과 함께 방문객들의 쉼터 역할을 해왔으나, 시설 노후화로 인해 방문객이 줄어든 상황이었다.

또 인근 군위댐 하류부 수변공간은 공원 내 야영 금지로 하천변 불법 캠핑이 증가해, 우기 시 하천 범람에 따른 안전사고 발생 위험에 따른 대책 마련이 시급했다.

대구시와 군위군은 이번 사업을 통해 그간 방치됐던 일연공원을 재정비하고, 삼국유사테마파크, 인각사, 화본역, 화산산성 등 인근 관광자원과 연계해 ‘삼국유사 체류형 관광거점’을 구축할 방침이다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “일연공원이 특색 있는 휴게공간으로 거듭나 가족 단위 방문객들이 끊임없이 찾는 명품 관광 장소가 될 것으로 기대한다”며, “군위군의 관광 인프라 확충을 적극 지원해 관광객 유입과 지역경제 활성화를 이끌어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.