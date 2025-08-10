기후에너지부 신설, 환경부의 에너지 기능 흡수 2개안 유력 관측 ‘마스가+에너지 구매’로 대미협상 고비 넘겼는데…통상대응 약화 우려도

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 대통령이 대선 후보 시절 공약한 기후에너지부의 윤곽이 이번주 드러날 전망이다.

국정기획위원회를 중심으로 ‘기후에너지부 신설’ 방안과 환경부를 ‘기후에너지환경부로’로 키우는 방안이 유력하게 검토 중인 것으로 알려져 일단 정부 에너지 정책이 산업·통상과 분리되는 방향이 될 가능성이 크다.

그러나 ‘도널드 트럼프 미국 행정부발(發) 관세 전쟁’ 등 통상 불확실성이 큰 상황에서 정부의 통상 대응력이 약화할 수 있다는 우려의 목소리도 있다.

10일 관가에 따르면 국정기획위원회는 ‘기후에너지부’ 신설안과 ‘기후에너지환경부’로의 개편안을 놓고 막바지 논의를 이어가는 것으로 전해졌다.

기후에너지부 신설안은 산업통상자원부와 환경부에서 각각 에너지실과 기후탄소실을 떼어 새 부처를 하나 더 만드는 내용을 담고 있다.

기후에너지환경부 개편안은 현 환경부가 산업부의 에너지 기능만 이관받아 몸집을 키우는 방식이다.

국정기획위원회는 오는 광복절을 즈음해 정부 조직 개편 방향을 포함한 일부 국정 과제에 관한 논의를 마무리하고 결과를 발표할 것으로 전해졌다.

김성환 환경부 장관은 지난 4일 기자간담회에서 정부 조직 개편 방향과 관련해 “확정된 것은 없다”면서도 “8월 15일 이전에 정리하는 시기가 있을 것”이라고 언급했다.

지금과 같은 논의 방향대로라면 산업부의 에너지 기능은 신설되는 기후에너지부나 환경부로 넘어가게 된다.

실제로 에너지 정책이 산업 정책과 분리된다면 1993년 상공부와 동력자원부가 합쳐져 상공자원부가 만들어진 이후 32년 만에 처음이다.

상공자원부는 이후 통상산업부, 산업자원부, 지식경제부를 거쳐 현재의 산업통상자원부로 이어졌다. 산업부가 외교통상부 시절(2005∼2013년) 통상 기능을 외교 부처에 넘겨준 적은 있었지만 에너지 기능을 뗀 적은 없었다.

전통적으로 원유와 가스, 석탄 등 에너지를 거의 전적으로 수입에 의존하는 한국은 오일쇼크 등 위기를 여러 차례 겪으면서 안정적 에너지 수급을 경제안보의 관점에서 각별히 중요하게 여겨왔다.

이 대통령은 후보 시절 기후 위기 대응과 에너지 정책을 아우르는 컨트롤타워로서 기후에너지부를 새로 구성하겠다고 공약한 바 있다.

이 대통령은 “기후 위기에 따른 에너지·산업 전환 문제는 환경 에너지와 밀접한 관련이 있는데 환경은 규제 중심으로, 에너지는 산업 지원 중심으로 가다 보니 (정책이) 충돌한다”며 기후에너지부 신설 필요성을 설명하기도 했다.

환경과 에너지 기능을 통합하면 시너지 효과가 기대되지만 미국발 통상 위기가 지속되는 가운데 경제안보 측면에서 더욱 중요성이 커지는 에너지 정책 기능을 통상·산업과 분리하는 데 대한 우려하는 시각도 존재한다.

한국 정부는 최근 대미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA)를 중심으로 한 3500억달러의 투자 패키지와 액화천연가스(LNG)를 중심으로 미국산 에너지 1000억달러어치 구매를 종합적으로 제시하고 상호관세와 자동차 관세를 일본 등 경쟁국 수준으로 낮추는 데 성공했다.

정부 내에서는 미국을 중심으로 극단적인 관세 정책을 포함한 자국 우선주의 정책이 강화되는 상황에서 에너지 정책이 산업, 통상과 긴밀히 연결돼 작동할 필요성이 여전히 크다는 목소리가 나온다.

정부 관계자는 “한미 협상에서 LNG 구입 등 에너지 협력 의제는 핵심 지렛대 중 하나였다”며 “에너지와 조선, 자동차 등이 연계된 통상 협상 전략의 중요성이 커졌음을 보여준다”고 말했다.

새 정부가 추진하는 기후 위기 대응의 집행 효율성을 제고하기 위한 차원에서도 에너지·산업 정책 간 협력의 중요성이 크다는 지적도 많다.

우리나라에서는 온실가스 배출량의 70% 이상을 산업·에너지 분야가 차지한다. 2022년 기준 국내에서 온실가스를 가장 많이 배출하는 곳은 국내 최대 제철 기업인 포스코로 이 한 곳이 국가 전체 배출량의 약 10%를 차지했다.

이에 포스코는 탄소중립 시대를 대비해 온실가스를 배출하지 않는 수소환원제철 기술 개발에 총력을 기울이고 있다. 이는 한국의 기후변화 대응 과정에서 산업 부분의 노력과 이를 뒷받침할 정부의 체계적 정책 지원이 얼마나 중요한지를 단적으로 보여준다.

조홍종 단국대 경제학과 교수는 “이번 대미 관세 협상 과정에서 한국이 산업 협력과 LNG 추가 구매를 지렛대 삼을 수 있었는데 이게 (산업·통상과) 분리되게 되면 미국이나 유럽을 상대로 한 통상 대응을 제대로 해나가기 어렵다”며 “산업을 중심으로 통상도, 에너지도 논의되는 게 맞다”고 말했다.