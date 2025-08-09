[헤럴드경제=경예은 기자] 오는 9월 미국 연방준비제도(Fed, 연준)가 금리를 인하할 것이란 예상에 무게가 실리는 가운데 투자 업계에서는 금리인하 여부보다 통화정책의 추세적 방향성에 주목해야 한다는 제언이 나왔다. 향후 연준이 고용과 물가 중 어느 지표를 중시하느냐에 따라 금리인하 정도가 달라질 수 있어서다.

정용택 IBK투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “문제는 연준 통화정책의 추세적 방향성”이라며 “9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하가 이뤄진다 하더라도 그 이후 추가적인 금리 인하 속도와 폭에 대한 고민이 여전히 남는다”고 지적했다.

금리 인하 방향을 결정할 핵심 변수는 고용과 물가 지표다. 정 연구원은 최근 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책이 미국 경제에 본격 반영되면서 두 지표가 서로 엇갈린 신호를 보일 가능성에 주목했다.

그는 “관세를 부과받은 기업들은 결국 수출 가격에 이를 전가함으로써 미국의 물가를 상승시킬 것”이라며 이로 인해 경기는 둔화될 것이라고 예측했다. 경기가 둔화하면 당연히 고용시장은 위축된다.

최근 미 증권 산업 및 금융산업협회(SIFMA) 이코노미스트 라운드테이블과 월스트리트 서베이에 따르면, 미국 경제성장률 전망치는 지난해 말보다 부정적으로 바뀌었다. 특히 올해 3분기, 4분기 성장률 전망치는 전년 동기 대비 각각 0.8%포인트, 0.9%포인트 하락해 관세 여파로 인한 경기 둔화 우려가 크게 반영된 것으로 나타났다.

정 연구원은 이러한 배경 속에서 연준의 정책 방향성을 가늠할 핵심 이벤트로 오는 21일 열리는 ‘잭슨홀 미팅’을 꼽았다. 이번 회의에서 미 연준의 중장기 통화정책 전략 수정안이 발표될 예정이기 때문이다.

지난 2020년 8월 잭슨홀 미팅에서는 ▷완전고용 목표 우선 ▷평균물가목표제 도입 ▷금융안정 필요성 명시 ▷5년 단위 통화정책체계 공개 검토 등을 담은 중장기 전략이 공개됐다. 2020년은 팬데믹 직후 경기침체 대응이 우선이던 시기로, 당시 통화정책은 물가보다 고용에 맞춰져 있었다.

그러나 지금은 상황이 다르다. 정 연구원은 “현재는 2020년과 반대로 완전고용에 가까운 고용시장과 연준 목표치를 상회하는 인플레이션 환경에 놓여있다”며 이런 국면에서는 연준이 물가 안정에 더 방점을 둘 수밖에 없다고 진단했다.

나아가 잭슨홀 미팅에서 물가 대응을 강화한 전략이 발표될 경우 “금리 인하가 훨씬 완만하고 적은 폭으로 진행될 가능성이 높다”고 내다봤다.