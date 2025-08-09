업무개시명령 취소 소송 취하로 마무리

[헤럴드경제=박지영 기자] 보건복지부가 전공의 복귀 문을 열어주면서 1년 6개월 동안의 의정갈등이 마무리 수순에 들어간 가운데 지난해 전공의들과 보건복지부 사이에 벌어졌던 소송 중 일부가 종결된 것으로 확인됐다.

9일 법조계에 따르면 사직전공의 A씨 등 6명이 보건복지부를 상대로 제기한 업무개시명령 취소 소송이 지난달 15일 원고 측 소송 취하로 종결됐다. 해당 소송은 서울행정법원 행정14부(부장 이상덕)가 심리했다.

지난해 3월 보건복지부는 정부의 의대 증원 정책에 반발해 의료 현장을 이탈한 전공의들에게 업무개시명령을 내렸다. 근거 조항은 의료법 제59조2항이었다. 의료인이 정당한 사유 없이 진료를 중단해 환자 진료에 막대한 지장을 초래하거나 초래할 우려가 있다고 인정할 경우 보건복지부 장관이 업무개시 명령을 내릴 수 있다고 규정돼 있다.

정부의 의대 증원 정책에 반발해 전공의들이 사직서를 제출하고 출근하지 않는 등 집단행동을 개시하는 데 따른 대응이었다. 보건복지부는 지난해 3월 업무개시명령을 내리고 이를 공시송달하면서 “의료법 제66조 및 제88조에 따라 처분·형사고발 될 수 있다”고 경고했다. 의료법 66조는 1년 이내 범위 면허 정지, 의료법 88조는 3년 이하의 징역이나 3000만원 이하의 벌금을 내릴 수 있다고 규정한다.

사직전공의들은 보건복지부의 행정명령이 위법하다며 개별적으로 소송을 제기했다. 이 중 A씨 등 6명 전공의들이 제기한 소송이 지난달 15일 소송 취하로 종결된 것이다. 재판부가 ‘소송의 이익이 없다’고 판단해 조정을 권고했고 전공의들과 보건복지부 이를 모두 수용해 원고가 소송을 취하하는 방식으로 마무리됐다고 한다. 소송 비용은 각자 부담하기로 했다.

재판부가 조정을 권고한 이유는 지난해 6월 보건복지부가 업무개시명령을 철회했기 때문이다. 보건복지부는 ▷업무개시명령 ▷진료유지명령 ▷사직서 수리 금지 명령 등 각종 명령을 철회했다. 조규홍 전 보건복지부 장관은 당시 “진료 공백이 더 이상 커지지 않도록 정부가 내린 결단”이라고 설명했다. 의료법을 근거로 ‘강대강’ 대치를 이어가는 대신 전공의들이 자율적으로 수련병원에 복귀할 수 있도록 해 의정 갈등을 완화하겠다는 취지였다.

보건복지부가 행정명령을 철회하면서 ‘각하’ 판결이 나올 가능성이 높아졌다. 각하란 소송 요건이 충족되지 않아 본안에 대해 판단하지 않고 사건을 종결하는 것을 말한다. 행정소송법에 따르면 행정처분 취소 소송은 처분을 받은 당사자가 ‘취소를 구할 법률상 이익’이 있을 때 가능하다. 행정소송은 행정처분의 위법성과 함께 취소 판결을 통해 회복되는 권리까지 따지는데, 업무개시명령이 철회되면서 전공의들이 받는 불이익이 이미 해소됐다고 볼 여지가 있다고 본 것으로 해석된다.

다만 같은 쟁점으로 다른 전공의들이 제기한 소송은 여전히 진행 중이다. 박단 전 대한전공의협의회 비상대책위원장 등 29명의 원고가 제기한 업무개시명령 등 취소 소송은 서울행정법원 행정6부(부장 나진이)가 심리하고 있다.