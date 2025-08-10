주요 대학이 기부 받은 위믹스, 재상장폐지 10억 상당 기부코인 한 푼도 건지지 못해 사실상 자산회수 불가에 서울대 현금화 포기 “사전심사부터 사용까지 철저 내부통제 필요”

[헤럴드경제=유혜림·신주희·경예은 기자] 서울대가 기부받은 10억원 상당의 가상자산(코인)이 상장폐지돼 현금화를 포기하겠다고 국회에 보고한 것으로 확인됐다. 국내 대학에 코인이 기부된 최초 사례로 높은 주목을 받았지만 코인이 지닌 불안전성과 부실한 사전 심사가 동시에 허점으로 드러났다는 비판이 제기된다. 코인 기반의 투명한 기부 문화라는 본연의 취지가 정착되기 위해서는 더욱 철저한 내부 통제 기준이 마련돼야 한다는 지적이다. (본지 2023년 10월 18일자 1면 참고)

기부코인 상장폐지에 난감한 대학가

10일 국회 정무위원회 소속 박상현 더불어민주당 의원실에 제출된 서울대 자료에 따르면 서울대학교발전재단은 2022년 게임업체 위메이드가 자체 발행한 10억원 상당의 ‘위믹스’ 코인을 기부받은 것과 관련해 “위믹스 상장폐지로 거래가 종료돼 실질적으로 수령하거나 현금화할 계획이 없다”고 지난달 국회에 보고했다. 앞서 지난 2022년 서울대·고려대·서강대·동서대 등은 발전기금 명목으로 10억원 상당의 위믹스를 각각 기부받은 바 있다.

이로써 서울대를 비롯한 위믹스를 기부받은 대학들은 사실상 한 푼도 건지지 못하게 됐다. 지난 6월 위믹스가 국내 사상 처음으로 재상장 이후 재차 폐지되면서다. 현재 위믹스는 국내 거래소에서 매매와 입출금이 모두 중단된 상태다. 일부 해외 거래소에서만 제한적으로 거래할 수 있는데 이마저도 거래량이 매우 저조하다. 대학가 입장에서도 위믹스는 팔지도 못하는 애매한 ‘계륵’ 신세가 된 것이다.

그러자 서울대가 먼저 현금화를 포기하겠다고 밝히고 나섰다. 이와 관련해 서울대 측은 “설사 해외 거래소에서 거래가 가능하더라도 코인 자체가 위험 거래인 데다 장외시장에서도 거래가 잘 성사 되지 않는 상태”라며 “심지어 해외 거래소의 경우 (거래) 리스크가 더 크기 때문에 (해외 거래소에서라도) 현금화할 생각이 없다”고 설명했다.

서울대는 금융당국의 가이드라인을 토대로 향후 코인 기부금을 심사 및 운영하겠다고 밝혔다. 실제 기부 대상을 3개 이상 원화거래소에서 거래되는 가상자산으로 한정하고 기부받은 가상자산을 지체 없이 현금화해야 한다는 원칙을 세웠다. 또 재단 내부에 ‘가상자산 기부 사전심의위원회’를 설치해 기부 적정성과 현금화 계획 등을 사전에 심의하기로 했다.

다만 다른 학교들은 여전히 눈치를 살피는 모습이다. 고려대 등 나머지 학교는 기부받은 위믹스를 ‘콜드월렛(cold wallet·온라인에 연결되지 않은 오프라인 가상자산 지갑)’ 형태로 보관 중이다. 국정감사 지적과 위믹스 사태 이후에도 별도의 심사 기준 및 운영 기준을 마련하지 않은 상태다.

국회는 재발 방지를 위해서 대학가의 향후 운영 계획, 내부 지침 마련 여부 등을 살펴보겠다는 방침이다.

박상혁 의원은 “위믹스 코인처럼 대학의 인지도를 가상자산의 가치 부양 수단으로 악용하는 시도는 앞으로도 존재할 수 있다”면서 “제2의 기부금 휴지조각 사태를 예방하기 위해 코인 발행자와 대학의 가상자산 기부에 대한 절차를 보강해야 한다”라고 지적했다.

“제2의 기부금 휴지조각 사태 없어야”

이번 사태를 계기로 코인 기부 사전 심사가 강화돼야 한다는 목소리가 높다. 어떤 기준 이상의 코인을 받아야 안정적으로 관리할 수 있는지, 기부를 받는 방식에서부터 현금화 시점까지 풀어야 할 숙제가 많다. 기부 코인이 상장 폐지되거나 시세가 급락하면 예정됐던 사업 역시 대폭 축소될 수 있어서다.

이번 논란 역시 새로운 기부 형태의 코인을 대학가가 충분한 사전 검토 없이 수용하면서 비롯됐다. 코인을 사고팔 수 있는 법인 명의의 실명 계좌 개설이 불가능하다는 기본적인 제약조차 고려하지 못해 결과적으로 코인을 매도할 수 없는 상황에 처했다.

급등락이 심한 자산임에도 ‘즉시 현금화’가 아닌 ‘1년 후 매도’ 조건을 약정한 점도 논란을 키웠다. 통상 해외 대학이나 기부단체에선 코인을 기부받을 때 자산 손실을 최소화하기 위해 즉시 현금으로 바꾼다.

위믹스의 사례처럼 코인 기부 소식을 홍보 수단으로 활용한 점도 향후 모니터링 대상이다. 특히 기부 협약 당시는 위메이드가 위믹스를 사전 공시 없이 대량 현금화(유동화)해 사업자금으로 쓰던 사실이 알려져 시세가 급락, 유동화 중단을 발표하는 등 논란을 빚던 때였다. 결국 그해 11월 위믹스는 불투명한 경영을 이유로 5개 거래소 협의체(닥사·DAXA)로부터 첫 번째 상장폐지 결정을 받기도 했다.

대학가의 코인 기부금 논란은 가상자산 기부에 대한 사전 심사 절차의 중요성을 부각하면서 내부통제 기준 마련의 계기가 됐다. 이후 논의가 진전되면서 금융당국은 지난 6월부터 대학 등 비영리법인에 대해 가상자산 매도 거래를 위한 법인 계좌 개설을 허용한 상태다. 이와 함께 매각 가능 대상(시총 20위 이내)과 이해상충 방지 등을 담은 비영리법인 가상자산 기부 가이드라인도 마련했다.