성금은 산청 합천 가평 광주 담양 당진에

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 집중호우로 큰 피해를 입은 중남부권 수해지역 복구와 이재민 지원을 위해 전국재해구호협회에 성금 3억 원을 기부했다고 8일 밝혔다.

성금은 경남 산청·합천, 경기 가평, 전남 광주·담양, 충남 당진 등 전국 곳곳의 수해지역을 대상으로 침수 피해 복구와 이재민 생계 지원 등에 사용될 예정이다.

또한, 강원랜드는 기록적인 집중호우로 큰 피해를 입은 이재민들을 위로하고 빠른 복구를 지원하기 위해 임직원들이 직접 현장 자원봉사에 나섰다.

8일과 12일, 양일간 강원랜드 임직원 70여 명은 직접 특별재난지역으로 선포된 경기도 가평군 일대를 찾아 집중호우 피해지역의 침수 주택 정비, 토사 제거, 구호물품 정리 등 복구 지원 활동에 참여한다.

최 직무대행은 “이번 집중호우로 삶의 터전을 잃은 이재민 여러분께 깊은 위로를 전한다”며, “앞으로도 수해지역의 조속한 복구와 안정적인 재건을 위해 힘을 보탤 것”이라고 말했다.

한편, 강원랜드는 지난 2023년 강릉 산불피해 이재민을 위한 성금 1억 원, 2025년 3월 영남 산불피해 복구 성금 3억 원을 전달하는 등 지역사회의 재난 재해 복구를 위해 적극적인 지원을 이어오고 있다.