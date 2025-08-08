[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 당대표 후보가 8일 “더불어민주당과 같은 편은 다름 아닌 안철수 후보라는 것은 온 당원과 국민이 아는 사실”이라고 말했다.

장 후보는 이날 오후 자신의 페이스북에 “이제라도 안철수 후보는 내부총질을 멈추고 당원들에게 석고대죄를 하는 것이 도리일 것이다. 아니라면 국민의힘을 떠나야 할 것”이라며 이같이 적었다. 안 후보가 이날 앞서 “계엄을 미화하고 헌법 정신을 훼손하는 ‘계엄 3형제’ 전한길, 김문수, 장동혁은 대한민국 헌정사의 죄인들”이라고 하자 반박한 것이다.

장 후보는 “더불어민주당이 일방적으로 출범시킨 특검이 의원들을 무차별적으로 압수수색 하는 등 우리 당을 향해 전방위적으로 공격해 오고 있는 와중에 무차별적인 내부총질”이라며 “안철수 후보는 더불어민주당의 의회 폭거에 동조하여 당론을 어기고 반복해서 특검에 찬성표를 던졌다. 그것도 모자라 신임 원내대표에게 특검에 협조하라는 주문까지 한 바 있다”고 했다.

이어 “장동혁은 국민의힘을 단일대오로 만들어 더불어민주당과 이재명 정부의 폭정에 맞서 싸울 것”이라며 “강한 장동혁이 강한 국민의힘을 만들겠다”고 덧붙였다.