[헤럴드경제=나은정 기자] 올 초 서울서부지법 폭력 난동 사태와 관련해 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사 등 7명에 대해 출국금지 조치를 내렸다.

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 지난 6월 전 목사에 대한 출국금지를 법무부에 신청했으며, 출금 조치는 이후 한 차례 연장돼 현재까지 이어지고 있다.

아울러 경찰은 유튜브 채널 ‘신의한수’ 대표 신혜식씨와 ‘손상대TV’ 운영자 손상대씨, 배인규 신남성연대 대표, 보수성향 단체 ‘일파만파’의 김수열 대표 등 6명에 대해서도 압수수색에 앞서 최근 출국금지 조치한 것으로 전해졌다.

경찰은 지난 1월 윤석열 전 대통령 구속영장 발부에 따른 서부지법 폭동 사태 이후 전 목사가 광화문 집회 참석자들을 선동해 폭동을 주도했는지 여부를 들여다보고 있다.

전 목사 등은 특수건조물침입 및 특수공무집행방해 교사 등의 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 5일 전 목사 등의 자택, 사랑제일교회 등을 압수수색하며 수사를 본격화했고, 압수물을 분석한 뒤 조만간 이들을 불러 조사할 예정이다.