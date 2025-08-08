[헤럴드경제=박세정 기자] LG헬로비전이 렌탈 서비스와 교육청 단말기 보급 사업의 성과로 영업이익이 40% 이상 상승하며 호실적을 기록했다.

LG헬로비전은 잠정 영업실적 공시를 통해 올 2분기 영업수익(매출) 3541억 원, 영업이익 105억 원을 기록했다고 8일 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 24.9%, 41.7% 상승한 수치다.

사업 부문별 수익은 방송이 1232억 원, 통신이 343억 원, MVNO(알뜰폰)가 408억 원을 달성했다. 통신 부문과 MVNO 부문은 전년 동기 대비 수익이 각각 1.0%, 3.9% 증가한 반면, 방송은 전년 동기 대비 4.3% 감소했다.

미디어와 기업고객(B2B)을 포함한 지역기반사업은 493억 원, 렌탈은 451억 원을 기록했다. 특히 교육용 스마트 단말 수주 등 기타사업 매출이 크게 증가해 경영 실적 개선에 이끌었다.

상반기 매출은 신사업 성장이 크게 견인했다. 렌탈 부문에서는 에어컨, 제습기, 공기청정기 등 계절성 가전 판매와 직영몰의 성장으로 유의미한 성과를 거뒀다. 교육사업은 지난해 서울교육청 단말기 보급사업 수주가 반영되면서 매출이 증가했다.

LG헬로비전은 사업부문 전반에 걸쳐 상품 경쟁력을 지속 강화할 방침이다.

방송·통신 부문에서는 인터넷 중심 전략으로 ▷무약정 초고속 인터넷 상품 ▷직영몰 특화상품 ▷셀프가입 및 번개설치 등을 선보였다. MVNO 부문에서는 신규 단말 출시에 맞춰 합리적인 유심 요금제와 파격 프로모션으로 고객 혜택을 강화했다.

미디어 사업은 더라이프 채널을 양수한 이후 오리지널 콘텐츠에 힘을 쏟고 있다. ‘태군노래자랑3’, ‘당골집’, ‘김석훈의 어!여기봐라’ 등 더라이프 채널 오리지널 프로그램을 제작했다. 유튜브를 통해 온라인 콘텐츠도 확대했다.

이민형 LG헬로비전 상무(CFO/CRO)는 “2025년 상반기는 신사업 성장의 영향으로 실적이 개선됐다. 앞으로도 상품경쟁력 강화 및 경영 효율화를 통해 수익성 확보에 집중하겠다”고 말했다.