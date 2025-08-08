매출, 작년 10조…올해 11조 유력 2분기 영업익 5216억 전년比 10.3% ↑ “연내 쇼핑 전문 AI 에이전트 도입 전세계 유일 ‘고품질 데이터’ 확보”

네이버가 자사 서비스에 인공지능(AI)을 도입하며 꾸준한 매출 성장세를 지속하고 있다. 지난해 국내 인터넷 기업 최초로 연매출 ‘10조원’을 돌파한 데 이어 올해 ‘11조원’ 돌파를 눈앞에 두고 있다.

AI 서비스도 줄줄이 등장한다. 내년 대화형 AI탭을 출시해 검색 기능을 강화하고 연내 쇼핑 전문 AI 에이전트도 선보인다. 폭넓은 AI 서비스와 고품질 데이터로 글로벌 빅테크와 AI 경쟁에 나선다.

네이버는 8일 공시를 통해 2분기 연결 매출액은 서치플랫폼, 커머스 등 주요 사업 부문의 견조한 성장으로 전년 동기 대비 11.7% 증가한 2조9151억원을 기록했다고 밝혔다. 연결 영업이익은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 5216억원이다. 반기 누적 매출액은 5조7019억원, 영업이익 1조269억원이다.

이날 실적 발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 최수연 네이버 대표는 “연말까지 ‘AI 브리핑’ 커버리지를 당초 목표 대비 상향한 20%까지 늘리고 내년 대화형 AI 탭을 출시해 검색 경험을 고도화할 것”이라고 말했다.

이어 “연내에 쇼핑 전문 AI 에이전트를 도입해 고객의 상품 탐색을 지원할 예정”이라며 “오프라인 매장의 전문 판매원과 같은 형태로 고객 개개인의 쇼핑을 밀착 지원하고 더욱 편리하게 구매 결정을 내리도록 할 것”이라고 설명했다.

최 대표는 자사 서비스에 AI를 도입하는 ‘온 서비스 AI’ 전략을 통해 매출 성장이 이어지고 있다고 강조했다. 그는 “광고는 ‘애드 부스트’ 등 AI 기술의 활용으로 기존에 매출이 발생하지 않았던 비상업 키워드의 수익화를 확대했고, 쇼핑에서는 상품의 다양성과 AI 기술이 만나 초개인화된 추천과 발견으로 이어지고 있다”고 말했다.

글로벌 빅테크와 경쟁에서는 네이버만의 고품질 데이터가 무기가 될 것으로 내다봤다. 최 대표는 “네이버는 전 세계 플랫폼 중 유일무이하게 일상생활 속 검색, 쇼핑, 결제, 예약, 방문 등 포괄적인 이용패턴을 촘촘히 파악하고 있고 압도적인 수의 이용자생산콘텐츠(UGC)와 쇼핑, 플레이스 등 비즈니스 데이터를 보유하고 있다”고 설명했다.

최근 발표한 유럽 최대 소비자 간 거래(C2C) 플랫폼 기업 왈라팝 인수 역시 데이터 확보에 기여할 것으로 기대했다. 최 대표는 “왈라팝은 2900만명의 활성 이용자를 보유하고 있고, 친환경과 순환경제에 관심이 높은 유럽 시장에서 C2C 산업이 꾸준한 성장을 기록하고 있다”며 “왈라팝을 통해 확보한 데이터를 기반으로 검색 서비스 품질 극대화를 위한 ‘하이퍼클로바X’의 성능 향상에 주력하겠다”고 말했다.

전통 금융사뿐만 아니라 플랫폼 기업도 뛰어들고 있는 원화 스테이블코인 사업에 대해선 “국회와 정부의 입법 및 정책 동향을 주시하고 있다”며 “서비스 활용 기회 등을 내부적으로 검토하고 있는 단계”라고 언급했다.

최 대표는 “기업·소비자 간 거래(B2C), 기업 간 거래(B2B), 기업·정부 간 거래(B2G)를 아우르는 플랫폼 경쟁력 및 사업 역량 강화를 위해 노력하는 한편 중장기 성장을 위한 새로운 사업 레퍼런스를 확보하며 글로벌 확장을 위한 기반을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.

네이버의 서치플랫폼 부문 매출은 AI 기반 신규 서비스, 피드를 통한 체류시간 확대에 힘입어 전년 동기 대비 5.9% 증가한 1조365억원을 기록했다. 커머스 부문 매출은 네이버플러스 스토어앱 출시 효과로 전년 동기 대비 19.8% 성장한 8611억원을 기록했다. 권제인 기자