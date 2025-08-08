합동 간담회…기업의 안전투자 인식 제고

산업통상자원부는 8일 고용노동부와 함께 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 산업 현장의 중대 재해 근절을 위한 ‘기업 안전인식 제고 및 모범사례 공유 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회는 산업현장의 중대재해 근절을 주제로 개최된 지난달 29일 국무회의 후속조치의 일환이다. 간담회에서는 재해율이 높을수록 기업 생산성이 낮아진다는 내용이 담긴 산업안전보건연구원의 연구 결과가 소개됐다. 업계에서는 인공지능(AI)을 활용한 이상 징후 감지 시스템 활용과 같은 모범 사례를 공유했다.

산업부와 노동부는 업종별 협회, 단체와 실무 태스크포스(TF)를 구성해 현장의 안전 투자와 관련한 애로 사항을 적극 발굴해 개선할 계획이다.

또 업종별 기업과 안전 포럼을 개최하는 등 중대재해 예방 조치를 이어 나가기로 했다. 간담회에는 한국경영자총협회, 디스플레이산업협회, 자동차모빌리티산업협회, 조선해양플랜트협회, 철강협회 등 12개 단체가 참여했다.

이승렬(사진) 산업부 산업정책실장은 “제조업을 비롯한 모든 업종에서 노동자 안전을 비용이 아닌 꼭 필요한 투자로 보고 안전성을 높이는 기업 스스로 노력을 강화해달라”고 당부했다.

이 실장은 이어 정부도 제조업 안전을 위한 연구·개발(R&D) 투자를 지속하고, 산업단지에 스마트 안전 설루션을 보급하는 등 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 배문숙 기자