9월 20~21일 서울 올림픽공원 88잔디마당 에스파, 크러쉬, 빈지노, 이영지 등 참여

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 오는 9월 20일과 21일 이틀간 서울 올림픽공원 88잔디마당에서 ‘KB 조이올팍 페스티벌’을 연다고 8일 밝혔다.

KB 조이올팍 페스티벌은 젊은 세대와의 소통을 위해 기획된 문화 행사다. 국민은행은 2016년부터 총 5회에 걸쳐 콘서트를 개최하며 음악을 통한 공감과 소통을 이어오고 있다.

이번 행사는 ‘별들의 축제(WE ALL HAVE STARS)’라는 테마로 열린다. 음악성과 대중성을 겸비한 아티스트가 총출동해 관객의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.

첫날에는 ▷크러쉬 ▷빈지노 ▷10CM ▷멜로망스 ▷폴킴 ▷유다빈밴드 ▷빅나티 ▷김수영이 무대에 오른다. 이튿날 ▷에스파 ▷이영지 ▷터치드 ▷이무진 ▷소란 ▷하츠투하츠 ▷윤마치 ▷키코가 공연을 펼친다.

페스티벌은 20일 오후 1시부터 9시까지, 21일에는 오후 1시 30분부터 9시까지 진행된다. 현장에는 공연 외에도 팝업 부스, 푸드존, 플리마켓, 현장 참여형 이벤트, 포토존 등 다채로운 콘텐츠가 마련된다.

이번 행사는 국민은행과 한국체육산업개발이 지난해 12월 체결한 ESG(환경·사회·지배구조) 상생협력 업무협약을 바탕으로 양사가 공동 주최한다. 친환경 실천을 위해 전 구역에서 일회용기 반입이 제한된다.

티켓은 이날부터 오는 31일까지 KB스타뱅킹 애플리케이션에서 진행되는 ‘올 가을, KB 조이올팍 페스티벌로 즐겨락(樂)!’ 이벤트를 통해 배부된다. 추첨을 통해 총 7500명에게 1인 2매의 티켓을 제공한다. KB스타뱅킹 또는 KB스타틴즈 서비스를 이용하는 고객이면 누구나 응모할 수 있다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 다양한 문화 이벤트를 통해 고객과 더욱 가까이 소통해 나가겠다”고 전했다.