2일 조국혁신당 관계자 4명에 대한 고소장 접수 60대 A씨 “폭행 당해 손목, 무릎 다쳤다” 주장

[헤럴드경제=안효정 기자] 조국혁신당 당직자의 성추행 의혹 사건을 논의하기 위해 열린 당원 간담회에서 폭행이 발생했다는 주장이 제기돼 경찰에 조사에 나섰다.

8일 서울 영등포경찰서는 지난 2일 조국혁신당 관계자 4명에 대한 상해 등 혐의 고소장을 접수해 조사에 착수했다고 밝혔다.

고소인 60대 A씨는 지난 7월 3일 국회에서 열린 혁신당 주권 당원 간담회에 참석했다가 이들로부터 세 차례에 걸쳐 폭행당해 손목과 무릎 등을 다쳤다고 주장했다.

당시 간담회는 당내 성추행 사건에 대한 의견을 수렴하기 위해 마련됐는데 A씨는 주제와 무관한 발언을 하다가 사회자 등에게 제지당한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “고소인 조사 등을 절차대로 진행할 예정”이라고 말했다.

이에 대해 윤재관 조국혁신당 수석대변인은 “당에선 파악하고 있는 바가 없다”고 밝혔다. 이어 “행사(간담회)에 의원들도 일부 참석했으며 행사 중 물리적 충돌은 없었던 것으로 안다”면서 “모여있던 자리에서 발생한 일은 아닌 듯하다”고 덧붙였다.

앞서 경찰은 지난 4월 혁신당 한 당직자로부터 상급자에게 성추행당했다는 내용의 고소장을 접수해 관련 조사도 진행 중이다.