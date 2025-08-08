이상민 전 장관 구속정부심 청구 지난 1일 구속영장 발부 “증거인멸 우려” 8일 오후 4시 10분 심사

[헤럴드경제=박지영 기자]내란 중요임무 종사 혐의로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관이 구속의 적법성을 다시 따져달라며 법원에 구속적부심을 청구했다. 특검 수사가 무르익으면서 윤석열 전 대통령, 이 전 장관 등 중요 인물들이 줄줄이 구속되는 가운데 피의자들도 법 기술을 동원해 대응하는 모습이다.

8일 서울중앙지방법원 형사항소8-1부(부장 차승환·최해일·최진숙)는 이날 오후 4시 10분께 이 전 장관에 대한 구속적부심사 심문기일을 진행할 예정이다. 구속적부심이란 구속 당한 피의자가 구속이 적절했는지 따져달라며 법원에 제기하는 절차다.

법원은 구속적부심 청구서 접수 48시간 이내에 구속 피의자를 심문하고 관계 서류와 증거물을 조사해 판단해야 한다. 구속이 부당하다고 판단할 경우 피의자를 석방할 수 있다. 구속적부심에는 기존 영장전담 판사가 아닌 다른 판사가 관여하며, 서울중앙지법은 합의부에서 결정한다.

서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사는 지난 1일 “죄를 범했다고 인정할 만한 상당한 이유가 있고 증거 인멸 우려가 있다”며 이 전 장관에 대한 구속영장을 발부했다. 이 전 장관은 내란 중요임무 종사, 직권남용 권리행사 방해, 위증 등 혐의를 받는다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사 중인 내란특검팀(특별검사 조은석)은 이 전 장관이 ▷계엄 주무 장관으로서 비상계엄 선포를 막지 않은 점 ▷비상계엄 선포 이후 소방 당국에 언론사 단전·단수를 지시한 점 ▷윤 전 대통령 탄핵 심판에서 허위 증언한 점 등을 들어 구속영장을 청구했고, 법원은 이를 인정했다. 당시 ‘12·3 불법계엄’ 당일 문제의 ‘국무회의’ 모습을 비춘 대통령실 폐쇄회로(CC)TV 영상이 결정적인 역할을 한 것으로 전해진다

이날 오후 2시 20분에는 김건희특검팀(특별검사 민중기)이 구속한 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표의 구속적부심 심문기일이 예정돼 있다. 이 전 대표는 변호사법 위반 혐의를 받는다. 김건희특검팀은 이 전 대표가 도이치모터스 1차 주가조작 ‘주포’인 이정필씨로부터 2022년 6월∼2023년 2월 25차례에 걸쳐 8000여만원을 받고 그가 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다고 말했다고 보고 있다.

한편 윤 전 대통령 또한 지난달 18일 구속적부심을 청구했으나 기각됐다. 윤 전 대통령은 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 방해, 계엄선포문 사후 작성 등으로 특수공무집행방해, 허위공문서 작성 등 혐의를 받아 지난달 10일 구속됐다. 윤 전 대통령 측은 이미 재판이 진행 중인 내란 우두머리 혐의에 포섭된 혐의로 ‘이중구속’이라고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았다.